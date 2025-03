Francesco Giorgi, chi era il papà di Eleonora Giorgi: “Uomo impegnativo con una doppia vita”

Eleonora Giorgi è morta lunedì scorso e Verissimo ha deciso di ricordarla trasmettendo una delle sue ultime interviste concesse a Silvia Toffanin. L’attrice e regista è scomparsa a causa delle complicanze di un tumore al pancreas. Nell’ultimo anno era diventata un esempio per aver reso pubblica la sua malattia per aver voluto lanciare un messaggio di forza e speranza per tutti coloro che si trovavano nella stessa condizione. E tra carriera e vita privata, ex mariti, ex compagni e figli poco si sa su chi erano i genitori di Eleonora Giorgi.

Sui genitori di Eleonora Giorgi si conosce molto poco e gran parte delle informazioni sono state fornite dalla stessa attrice in svariate interviste. Il papà Francesco aveva origini inglesi ma per Eleonora ed i suoi cinque fratelli è stato uno shock scoprire che il padre aveva una doppia vita. L’uomo, infatti, stava insieme ad un’altra donna, la costustima Giulia Mafai dalla quale aveva avuto altre due figlie Ariel e Myrta. “Mio padre è stato impegnativo e questa cosa ha mandato a pezzi tutta la mia famiglia” rivelerà anni dopo l’attrice nel salotto di Verissimo.

Maria Roma, chi era la mamma di Eleonora Giorgi: “Mia madre era un pò matta”

Di origine ungheresi, invece, era la mamma di Eleonora Giorgi, Maria Roma. L’attrice non si è mai sbilanciata molto sulla sua famiglia ma in un’intervista concessa a Il Messaggero ha condiviso dei ricordi d’infanzia soprattutto su sua madre, quando per insegnarle a nuotare la lanciò direttamente in acqua. “Mi madre era una donna un po’ matta” ha rivelato Eleonora Giorgi. Il loro rapporto è sempre stato turbolento e burrascoso e solo negli ultimi tempi le due hanno ristabilito il rapporto. La scoperta della doppia vita del marito per la donna fu un vero e proprio choc e abbandonò i cinque figli per seguire un percorso spirituale. La donna è morta nel 2023 salutata da un toccante messaggio delle figlia sui social. Francesco e Maria Roma erano i genitori di Eleonora Giorgi.