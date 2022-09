Francesco Facchinetti “A New York lavoravo come piegatore di magliette”/ “Incontrai…”

Francesco Facchinetti e i ricordi di New York

Francesco Facchinetti, ospite di Oggi è un altro giorno all’interno della puntata del 16 settembre, ricorda gli anni in cui ha vissuto a New York. Prima di concentrarsi sul racconto della propria vita, il figlio di Roby Facchinetti rivolge un pensiero alla popolazione delle Marche colpito da una tragedia naturale nel corso della scorsa notte. Facchinetti, poi, si racconta ricordando gli anni vissuti a New York. “Non sapevo parlare l’inglese e quindi avevo trovato lavoro nel negozio di una famosa catena come piegatore di magliette perchè, non conoscendo l’inglese, potevo fare solo quello“, racconta.

Leone, Liv e Mia, figli Francesco Facchinetti/ "Cerco di dargli affetto anche..."

Proprio a New York, Facchinetti ricorda l’incontro con Yoko Ono: “Pensavo fosse antipatica e invece è stata carinissima. Mi ha detto se volevo una foto e mi ha portato nel posto preferito di John Lennon. Mi maledico, però, perchè non trovo più la maglietta“, racconta.

Francesco Facchinetti: “Ho avuto un’educazione libera”

Francesco Facchinetti è cresciuto subito sin da giovanissimo. “A tredici anni, i miei genitori mi hanno detto che non volevano andare più a fare figuracce con gli insegnanti. Ero convinto di essere un genio e quindi mi iscrissi al liceo classico. Poi ho dovuto studiare con il tempo”, racconta.

Francesco Facchinetti: "Daniele Battaglia? Un fratello"/ "Malattia di Fedez? Saputo…"

Francesco, poi, rivela di aver cominciato a lavorare molto presto per essere indipendente e togliersi qualche sfizio. “A quindici anni volevo lo scooter e mio padre non voleva comprarmelo. Quindi ho cominciato a lavorare e, a 15 anni, l’unica cosa che potevi fare era organizzare feste. Io e tre miei amici, però, abbiamo cominciato a comprare levatoi e quindi, nel corso del tempo, ci siamo ritrovati con una società immobiliare”.

LEGGI ANCHE:

Francesco Facchinetti abbandona la diretta radio per non parlare di Totti e Ilary/ "Piuttosto perdo il posto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA