Francesco Facchinetti aggredito con offese e sputi/ “Lo avrei ammazzato di botte”

Francesco Facchinetti protagonisti di un brutto episodio. Non è la prima volta che finisce nel mirino degli odiatori, eppure questa volta l’attacco arriva senza una particolare motivazioni e non sul web, bensì di persona. A raccontarlo è stato proprio Francesco su Instagram dove ha raccontato di aver subito un’aggressione verbale mentre si trovava fermo a un semaforo in pieno centro a Milano. “Stavo andando nel mio ufficio a Milano e a un semaforo un signore sulla cinquantina abbassa il finestrino mi sputa sulla macchina e mi dice: “Figlio di pu***na, muori””, ha esordito Facchinetti che, di fronte all’attacco immotivato, si è infuriato. “Lo sapete sono fumantino, le mamme non si toccano, io sarei sceso e lo avrei ammazzato di botte, ma il mio collega mi ha detto di stare calmo, che eravamo in ritardo e siamo ripartiti”, ha aggiunto.

Francesco Facchinetti dopo l’aggressione in strada: “l’invidia non cambia il vostro stato sociale”

La furia ha lasciato poi spazio alla riflessione. Francesco Facchnetti ha infatti cercato di comprendere il perché di un attacco simile. “Ho cercato di capire che cosa spingesse un uomo di cinquant’anni di dire a un’altra persona queste cose: il sentimento è quello di invidia distruttiva.” ha decretato. Così ha aggiunto: “Ma l’invidia non cambia il vostro stato sociale, chi invidia è mediocre e ci vivrete per tutta la vita. La mia vita non cambia, al massimo devo pulire lo sputo che ho sulla macchina poi rido di voi. Tu mi hai sputato sull’auto ma io rido di te, mi fai pena, io torno alla mia bella casa, alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incazzato nella tua auto di merda“, ha infine dichiarato dopo lo spiacevole episodio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA