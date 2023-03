Francesco Facchinetti, auguri alla figlia Liv/ “Sarai una grande Donna”

Francesco Facchinetti: il compleanno della figlia Liv

Francesco Facchinetti festeggia il settimo compleanno della figlia Lavinia, detta Liv. La bambina è la seconda figlia di Facchinetti e della moglie Wilma Faissol, nel 2014 è nato il fratello maggiore Leone. “Amore auguri! Sei nata nel giorno della festa delle Donne non a caso… avevi delle manine piccolissime. Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e l’intraprendenza che faranno di te una grande Donna.

Il papà ti ama alla follia e vive per te… per sempre. Auguri Liv”, ha scritto Facchinetti su Instagram pubblicando una foto della nascita della bambina avvenuta l’8 marzo 2016, Festa della Donna. Purtroppo la bambina non potrà festeggiare oggi: come ha rivelato mamma Wilma ha la febbre, ma non il Covid.

Francesco Facchinetti: i tre figli

Francesco Facchinetti è diventato per la prima volta papà nel 2011: l’ex dj Francesco ha avuto una figlia, Mia, dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. Finita la relazione con la Marcuzzi, Facchinetti si è legato a Wilma Faissol, conosciuta nel 2013 durante una vacanza: “Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”, ha raccontato Facchinetti a Nuovo. Anche la Faissol aveva già una figlia da una predente relazione. In seguito i due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figli: Leone (2014) e Lavinia (2016). Nel 2020 Facchinetti e la moglie si sono risposati.

