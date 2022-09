Francesco Facchinetti: capelli, la morte di Stefano D’Orazio e il caso McGregor/ La patch cutanea e…

Francesco Facchinetti: la calvizie e i “nuovi” capelli

Francesco Facchinetti non ha mai fatto mistero che fin da quando aveva 20 anni ha avuto a che fare con la calvizie: “A quell’epoca mi ero tagliato i capelli per metà, ovvero metà testa rasata e metà con i capelli. Molti pensarono fosse una moda ma in verità nella metà che io tenevo rasata c’era la “rosa” dove già non avevo più capelli”, ha raccontato l’ex dj Francesco a Tiscali. Quando ha iniziato a perdere i capelli, Facchinetti ha cercato le soluzioni possibile: “Prima ho fatto un trapianto, 6 mila capelli dalla nuca sono passati sulla fronte, un forte dolore, ma dopo 4 o 5 anni avrei dovuto ripetere l’intervento e non me la sono sentita. Le ho provate tutte: con la polverina sporcavo dappertutto, dal cuscino al sedile dell’auto, poi le lozioni…”, ha spiegato su Twitter. La soluzione che ha trovato qualche anno fa è la patch cutanea, che gli ha donato una nuova chioma: “È una base ultrasottile, invisibile e traspirante sulla quale sono annodati dei capelli. Ogni mese e mezzo è necessario fare una “manutenzione” ma l’effetto che dà è naturale, permette di svolgere qualsiasi attività e soprattutto non danneggia i tuoi capelli naturali”.

Francesco Facchinetti: il dolore per Stefano D’Orazio

Il 6 novembre 2020 è morto Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. Francesco Facchinetti era molto legato a D’Orazio, per molti anni sul palco con il padre Roby Facchinetti: “Zio SDO… grazie per il bene che mi hai voluto. Il tuo sorriso lo porterò per sempre con me. Mi mancherai”, è stato il primo pensiero che ha dedicato al musicista. Più tardi, il figlio di Roby Facchinetti ha pubblicato su Facebook una fotografia del batterista accompagnata da un altro pensiero: “In questo giorno di grande sofferenza per tutti noi io ti voglio ricordare così: alla tua batteria. Quella batteria infinita, grandissima, che è diventata il tuo simbolo: la batteria di Stefano D’Orazio! Grazie della tua gentilezza, del tuo animo nobile e grazie per essere stato sempre vicino a mio papà. Salutami Valerio, i miei nonni e lo zio Tato. Ti ho voluto bene e tu ne hai voluto a me…buon viaggio nei tuoi Giorni Infiniti“.

Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor

A ottobre 2021 Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma, con una serie di storie su Instagram hanno accusato Conor McGregor, campione di MMA, di aver aggredito il conduttore che ha poi sporto denuncia. “Alle 2.30 di questa notte sono stato aggredito da Conor McGregor, proprio quel famosissio McGregor, mi ha tirato un pugno in bocca, mi ha spaccato il labbro sopra e sotto, il naso, mi è uscito il sangue. Mi ha aggredito senza motivazioni visto che abbiamo parlato per due ore, ci siamo anche divertiti insieme. Fortunatamente mi è andata bene, ma quella persona è violenta e pericolosa”, ha raccontato l’ex cantante sui social, mostrando i segni del colpo ricevuto. Facchinetti, fan dalla prima del pugile, ha deciso di denunciare: “Perché è recidivo a comportamenti del genere: spero che questa sia la volta buona che la paghi”. McGregor, nonostante la denuncia, ha scritto su Twitter: “Per chiunque abbia mai preso uno schiaffo da me: non mi dispiace, te lo sei meritato”. Nessun riferimento esplicito a Facchinetti, ma il tweet è stato poi rimosso.

