Francesco Facchinetti/ “Capito qual è mio posto”, dal rapporto col papà alla carriera

Francesco Facchinetti: “Sono una via di mezzo tra l’arte e chi la fa”

Debutta Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, con tanti ospiti che animeranno il programma tra sfide, balletti e giochi. Tra questi, anche l’esuberante Francesco Facchinetti, sempre più a suo agio in tv e sui social. Come molti ricorderanno, il figlio di Roby Facchinetti, storico volto dei Pooh, ha provato a seguire le orme del padre in passato e, almeno all’inizio della sua carriera, sembrava poter costruire un percorso di tutto rispetto. Non tanto per la canzonetta del Capitano, un brano molto estivo e leggero, quanto per la fetta di pubblico che aveva conquistato in così poco tempo.

“Ho compreso che il mio posto era in una via di mezzo tra il mondo dell’arte e la gestione di chi la fa. Io non posso definirmi un artista”,ha raccontato Francesco Facchinetti al Corriere della Sera a proposito delle sue scelte professionali. “Io sono molto pragmatico, uno che difficilmente si fa prendere da quello che succede. L’arte è fatta di onde, di montagne russe, di ricerca addirittura spasmodica delle emozioni. Io sono più quadrato: la mia parte artistica è appagata oggi da chi mi aiuta a fare quello che non sono in grado di fare io”.

Nessun rimorso o pentimento, dunque. La carriera di Francesco Facchinetti ha preso la strada che l’ex cantante sognava da tempo. D’altra parte, così, sembra aver trovato l’equilibrio perfetto e gli impegni in agenda non mancano mai. Parlando del padre ha detto di essere da sempre incuriosito della sua arte e dal suo modo di interpretarla: “sì perché mi ha sempre incuriosito questo suo volersi raccontare tramite le canzoni. Suona dalla mattina alla sera: è difficile trovare un momento in cui non suona e non canta. Noi figli abbiamo dovuto sopportare questa cosa qua… quando smetteva era in concerto”.

Per certi versi, Francesco Facchinetti è sicuramente un personaggio divisivo, questo perché è uno che ama andare dritto al punto senza voler addolcire la pillola a tutti i costi. E molti, non a caso, avevano apprezzato quando, a proposito del polverone Totti-Ilary durante una puntata in radio si era rifiutato di affrontare l’argomento: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”, aveva spiegato Francesco.











