Francesco Facchinetti sarà uno degli ospiti della trasmissione Obbligo e Verità, condotto dalla sua ex compagna Alessia Marcuzzi, attrice e showgirl con il quale ha una relazione che gli dona la piccola Mia, nata nel 2011. Una vita piuttosto particolare e l’uomo – dalle mille vite – racconterà alcune vicissitudini legate alla sua vita privata e alla sua carriera.

Francesco Facchinetti nasce il 2 Maggio 1980 a Milano dal cantante dei Pooh Roby Facchinetti e dalla sua compagna di allora Rosaria Longoni. Un rapporto complicato e la madre abbandona la casa natale nel 1989 per trasferirsi in una comunità cattolica. Francesco ha anche una sorella di nome Alessandra, o meglio sorellastra.

Fin da piccolo Francesco era un tipo piuttosto eccentrico e sicuramente poco dedito alla vita tranquilla, a soli 15 anni è già un dj piuttosto noto a Milano mentre il ragazzo non è portato per la scuola, cambia diverse scuole e si diploma solo dopo pochi anni come geometra. Oltre all’infanzia anche in gioventù il ragazzo ha una vita piuttosto movimentata.

Francesco Facchinetti a più facce: una carriera e una vita amorosa più particolare

Francesco Facchinetti è esploso nel mondo della tv con la canzone ‘La canzone del capitano’ e si è occupato di varie cose, ha partecipato come conduttore o inviato all’Isola dei Famosi, X Factor o The Voice. Negli anni si è ritagliato un ruolo che lo ha visto protagonista come inviato, cantante ed infine recentemente è diventato procuratore calcistico.

Francesco Facchinetti ha avuto inoltre diverse relazioni ed una vita privata scoppiettante. Dal 2004 al 2006 ha una relazione con la modella Aida Yespica, poi ha una relazione con Alessia Marcuzzi e qui ha la prima figlia Mia, nata nel 2011. I due si separano nel 2013 per caratteri piuttosto complicati e successivamente Francesco sposa la fashion blogger Wilma Helena Faissol.

I due sono molto legati ed hanno due figli, Leone e Lavinia, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport l’uomo ha spiegato che ha cambiato totalmente il suo stile di vita e di lavorare: “Ho deciso che la mia vita non fosse più francescocentrica ed ho iniziato passando dalla musica al calcio, il fallimento mi ha portato a cambiare”.