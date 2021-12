Francesco Facchinetti/ “Con Alessia Marcuzzi una famiglia allargata vera e sincera”

Sorpresa di Francesco Facchinetti a Verissimo per il padre Roby. Dopo aver scritto una lettera per il padre, si è presentato nello studio di Silvia Toffanin, con un look che peraltro ha lasciato tutti senza parole, a partire dal padre. «Ho puntato tutto sull’eleganza», ha scherzato lui. «Puoi anche toglierlo», gli ha suggerito il padre guardando il cappotto.

Alla fine Francesco Facchinetti l’ha tenuto e ha subito virato il discorso sulla famiglia. «Siamo in 23, è dura organizzare il Natale. Stiamo organizzando la cena per i 22 con i Facchinetti e i Marcuzzi. Siamo una grande famiglia allargata e ci vogliamo realmente bene. Le dinamiche sono vere e sincere, cerchiamo di viverci i momenti tutti insieme». Ora infatti c’è Wilma Helena Faissol, da cui ha avuto due figli, Leone e Lavinia.

Dal canto suo, Roby Facchinetti ha riconosciuto che il figlio è maturato: «La paternità lo ha cambiato tantissimo, è cresciuto. Non è più quello scanzonato, ora è più affidabile». La figlia Mia, nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi, potrebbe seguire le orme del nonno: «Mia sa suonare il pianoforte, è un fenomeno», ha detto Roby.

Infine, Francesco Facchinetti si è lasciato andare ad una dedica per il padre: «La vecchia guardia è speciale. Hanno avuto la fortuna di fare una grande rivoluzione. Chi l’ha fatta si porta dietro questa forza. Hai avuto una grande vita papà, ti stimo molto. Trasformare la propria passione in un lavoro e cambiare le generazioni è una grandissima cosa».

