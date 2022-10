Francesco Facchinetti contro Fedez e Chiara Ferragni?/ “Figli sui social? Eccessivo”

Francesco Facchinetti, sfogo su Instagram contro Fedez e Ferragni? “Eccessivo esporre i figli sui social”

Francesco Facchinetti non è di certo il tipo di persona che non si espone. E’ abituato a dialogare coi fan e sui social, molto spesso, si lascia andare a pareri e considerazioni su fatti di attualità che lo interessano o comunque commenta senza troppi filtri quel che succede nel mondo dello spettacolo. In una delle sue ultime Instagram stories, il mitico deejay Francesco ha tenuto un breve discorso che risuona come un attacco alla coppia Fedez-Chiara Ferragni. “Non vi sembra eccessivo esporre i vostri figli piccoli sui social?”, domanda perplesso e contrariato Francesco Facchinetti.

Facchinetti e la polemica sui figli “esposti” sui social: “E’ un eccesso”

Sul web è diventato un argomento molto chiacchierato, specialmente dopo la polemica che ha coinvolto nei giorni scorsi il famoso rapper e sua moglie Chiara Ferragni. La critica che va per la maggiore riguarda l’esposizione esagerata del figlio della coppia, Leone. Il piccolo di casa Ferragni, infatti, appare sempre più spesso nelle stories dell’infleuncer. Sarà per questo motivo che molti utenti hanno visto nella dichiarazione di Facchinetti un vero e proprio attacco a Chiara e a Fedez? Chissà se i due replicheranno…

