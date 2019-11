Francesco Facchinetti/ “Dallo scontro Giulia De Lellis-Belen Rodriguez a Fedez…”

Francesco Facchinetti a “Vieni da me” commenta alcune sue dichiarazioni. Si parte da Giulia De Lellis: «Questo lavoro ti dà tanti privilegi, ma d’altra parte puoi stare antipatico a qualcuno. E non te la devi prendere. Bisogna essere se stessi». Si arriva allo scontro con Belen Rodriguez: «Non so quale sia la verità, ma mi stanno simpatiche entrambe. Con Giulia lavoro, con Belen ho lavoricchiato. Le conosco bene, ma non so perché hanno litigato. E sinceramente non mi interessa». Viene fatto riferimento al flirt segreto tra Andrea Damante e la showgirl argentina, ma Francesco Facchinetti non si sofferma. «Meno male che quando ero giovane io non c’erano i social». Invece sull’attacco a Simona Ventura: «Devo ringraziarla se ho fatto questo mestiere, perché mi ha iniziato. Abbiamo due carattere molto simili, siamo fumantini. Nel 2011 litigammo per qualche programma forse». Caterina Balivo spiega che la lite è legata all’addio della conduttrice alla Rai. «Quando ero più giovane mi arrabbiavo molto e prendevo le cose di pancia».

FRANCESCO FACCHINETTI A VIENI DA ME: DA SIMONA VENTURA A FEDEZ

Francesco Facchinetti spiega inoltre a “Vieni da me” che sua nonna dopo la lite con Simona Ventura pensò che si drogasse. Poi si arriva allo scontro con Fedez nel 2014. «Fu un litigio pesantissimo sui social. Avevamo litigato parecchio perché parlava sempre di me e mi dava del raccomandato. Ci siamo scontrati molto, poi ci siamo chiariti e un anno fa abbiamo cominciato a collaborare insieme». Ma c’è stata recentemente una polemica a distanza tra Fedez e Tiziano Ferro. Allora Francesco Facchinetti ha detto la sua: «Tiziano ha fatto bene a schierarsi contro il bullismo e a dare forza a chi è vittima. Ma su Federico è uscito tardi, perché era una canzone di 10 anni fa in cui faceva giri di parole». Poi ha scherzato dopo la pubblicità: «Lo dico qui. Mi hanno già chiamato Giulia De Lellis, Belen Rodriguez, Fedez e Tiziano Ferro». Infine su Pippo Baudo aggiunge: «Un grande della televisione italiana».

