Francesco Facchinetti diventa procuratore calcistico/ “I colleghi mi hanno fatto la guerra”

Francesco Facchinetti inizia l’avventura come procuratore sportivo

Francesco Facchinetti ha iniziato la sua nuova avventura da procuratore calcistico. Noto nel mondo musicale e televisivo, oltre che per essere figlio del celebre membro dei Pooh Roby Facchinetti, l’artista si è raccontato nel corso di una intervista concessa tra le pagine del noto quotidiano Il Corriere della sera. Facchinetti ha parlato della sua nuova vita da procuratore calcistico, raccontando segreti e punti di vista di questa sua avventura lontana dal mondo musicale. Ma di cosa si occupa nello specifico la sua Alì Sports Agency? “Rappresenta la fusione degli interessi di Epic Sports, la società di procuratori che fa capo ad Alì Barat e della mia Newco Management, la più grande agenzia italiana di Management di artisti” ha raccontato Facchinetti al giornale, spiegando i dettagli della nuova esperienza.

Francesco Facchinetti, interista dal cuore sofferente, sogna però di includere nella sua scuderia uno dei grandi campioni del Milan di Pioli, ovvero il portoghese Rafa Leao, dopo aver iniziato con il centrocampista croato ed ex Inter Marcelo Brozovic e l’ex Lazio Milinkovic Savic. Quella sua attitudine a giocare sempre con il sorriso stampato in volto e la sua passione per la musica ne fanno un profilo ideale per l’agenzia di Francesco. E per quanto riguarda gli ideali, Facchinetti ha le idee chiarissime: portare lo stampo dei Pooh. E la sfida agli altri procuratori, che non hanno accolto con i salti di gioia l’ingresso nel settore di Francesco Facchinetti – “Alcuni mi hanno già fatto la guerra”, ha ammesso – è pienamente lanciata.

Francesco Facchinetti rivela i suoi piani per l’agenzia da poco fondata

Sempre nel corso dell’intervista concessa tra le pagine del Corriere, Francesco Facchinetti si è detto pronto a puntare su pochi prodotti, ma buoni. “Meglio pochi forti, con una grande struttura a supporto. Sa quante persone lavorano per i Pooh? Cento. Dobbiamo trasportare questa mentalità nel calcio”.

E papà Roby come ha preso questo tuffo nel mondo del calcio di Francesco? Quando lo scorso settembre Francesco Facchinetti ha ottenuto il patentino e di recente ha lanciato la società, ha capito che il figlio stavo facendo sul serio, come del resto ha sempre fatto. Passione e serietà al servizio degli sportivi, unita a una grande professionalità. Dopo aver raccolto successi nel mondo della musica con la sua Newco, l’ex DJ Francesco ci riprova e sembra avere tutte le carte in regola per fare centro anche questa volta.

