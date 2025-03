Francesco Facchinetti torna in tv nel ruolo di conduttore della nuova edizione dell’evento musicale San Marino Song Contest in programma l’8 marzo 2025. Per l’occasione il figlio di Dodi Facchinetti dei Pooh sarà affiancato da Flora Canto in quello che si preannuncia un evento importantissimo per decretare la canzone rappresentante della Repubblica di San Marino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025.

“Ciao Flora, ciao a tutti. Purtroppo non posso essere lì con voi, sono a Madrid in questo momento, ma so che state bene. L’8 marzo ci sarà il San Marino Song Contest, un evento incredibile. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, Flora ci vediamo! Io son pronto, tu sei pronta? Vi abbraccio ciao! ” – è stato il videomessaggio che Francesco Facchinetti ha inviato alla collega a pochi giorni dalla vigilia.

Non solo il figlio di Dodi Facchinetti dei Pooh, visto che Francesco Facchinetti oggi è anche un manager e produttore musicale di tantissimi cantanti tra cui Kekko dei Modà con cui ha partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Un’esperienza non facile per la band, visto che durante le prove il frontman è caduto sulle scalinate dell’Ariston durante le prove. “La settimana di Kekko è stata dura, durissima. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo a mollare ma lui non ne voleva sapere” – ha detto Facchinetti in merito all’incidente.

Non solo, Facchinetti ha confessato che ha anche discusso con Kekko che dal canto suo non ha mai pensato di annullare la sua partecipazione alla kermesse canora dimostrando, ancora una volta, di essere un professionista serio. Tra i prossimi progetti c’è il concerto allo Stadio San Siro di Milano in programma il 12 giugno, naturalmente sold out!