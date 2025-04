Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi si sono ritrovati insieme a Obbligo e Verità, e proprio qui è uscita una frase inaspettata sulla loro vecchia storia d’amore. I due, infatti, hanno avuto una relazione passata dalla quale è nata anche la figlia Mia. Cos’ha detto? “Ho fallito tanto, anche nei rapporti interpersonali“, ha detto il dj, fidanzato con la conduttrice dal 2010 al 2012, una storia d’amore piena di passione arrivata presto al capolinea ma che per il bene della bambina si è trasformata in un rapporto di reciproco rispetto che continua ancora oggi.

Durante Obbligo o Verità, Alessia Marcuzzi ha chiesto all’ex compagno quale fosse il suo più grande fallimento nella vita, e lui ha risposto gelando il pubblico con un chiaro riferimento alla loro storia d’amore: “Il mio più grande fallimento… ne ho tantissimi: volevo cantare e poi mi sono accorto che non ero in grado di farlo, volevo fare il presentatore e poi mi sono accorto che non potevo farlo, tante volte ho fallito“. Francesco Facchinetti ha poi continuato, dicendo che quando due persone stanno insieme e hanno anche un figlio non pensano di potersi lasciare.

Obbligo e Verità, Alessia Marcuzzi reagisce alle parole di Francesco Facchinetti

Quello di Francesco Facchinetti a Obbligo e Verità è stato uno sfogo malinconico che nessuno si aspettava. Riferendosi ad Alessia Marcuzzi ha detto che due che si fidanzano credono di stare insieme per tutta la vita. Ma come ha reagito la conduttrice a tutto ciò? In realtà la donna è rimasta in silenzio e ha cercato subito di cambiare discorso. “Nella vita troppo spesso non ci fermiamo per capire le situazioni in cui ci troviamo, per capire i nostri problemi“, ha continuato il dj, dicendo oltretutto che se tornasse indietro investirebbe più tempo nei rapporti dato che ha perso situazioni, amici e tanto altro. “Francesco, adesso tu ti prendi tempo per aggiustare la situazione, perché questa cosa può salvare una relazione e nel caso mio anche salvare una persona“. Sarà stata un’altra frase dedicata ad Alessia Marcuzzi?