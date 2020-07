Francesco Facchinetti, figlio Roby/ “La mia vita sarebbe stata unica al suo fianco”

Francesco Facchinetti è il figlio di Roby Facchinetti, cantautore, compositore e tastierista conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei componenti dei Pooh. Un rapporto davvero speciale quello tra padre e figlio che in passato hanno condiviso anche il palcoscenico del Festival di Sanremo. Il cantante e personaggio televisivo, che molti ricorderanno anche con il nome di Dj Francesco, è molto legato al padre e negli ultimi mesi per via dell’emergenza Coronavirus ha vissuto con grandissima paura tutto quello che stava succedendo a Bergamo, una delle città lombarde più colpite dalla pandemia. Sui social Francesco, infatti, ha condiviso tutta la sua preoccupazione per il padre: “in questi giorni ti ho sentito giù. Per la prima volta mi sono detto: “Mio padre ha paura”. Non mi era mai successo prima e mi ha spezzato il cuore. Abbiamo pianto tanto al telefono per tutti gli amici che stai perdendo, che stiamo perdendo”. L’ex cantante ha poi condiviso una foto da bambino con l’amato papà scrivendo: “la cosa che più mi ha fatto soffrire è stato quando mi hai scritto: “Francio, non so cosa fare. Perché tutto questo? Io cosa posso fare? Mi sento impotente. Avrei voluto abbracciarti come facevi tu quando ero piccolo. Mi ricordo che mi coccolavi e tutto il mondo fuori si fermava. Ora avrei dovuto farlo io con te, ma non si può”.

Francesco Facchinetti: vacanze in Sardegna con la moglie

Il legame tra Francesco Facchinetti e Roby Facchinetti, padre e figlio, è davvero speciale. In passato, infatti, i due hanno rischiato la vita durante un terribile incidente stradale. A raccontarlo è stato proprio Dj Francesco: “oggi ho ripensato a quella volta che il destino ha voluto tenerci su questa terra. Ti ricordi quel camion che ci ha tagliato la strada e ha distrutto completamente tutta la nostra macchina? L’unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad uscire da quell’inferno. Anche se ero piccolo ho pensato che la mia vita sarebbe stata unica al tuo fianco e che anche di fronte alla morte mi avresti sempre salvato. Questo sei per me papà: il mio supereroe”. Un legame di sangue e non solo tra i due. Intanto Francesco in questi giorni è approdato in Sardegna dove ha deciso di trascorrere le vacanze estiva in compagnia della moglie Wilma Helena Faissol e dei figli Leone di 5 anni, Lavinia di 4 e di Mia, la figlia nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi. L’imprenditore digitale ha condiviso sui social diversi scatti con la sua famiglia accompagnati dalla didascalia “quello che la vita mi ha dato va oltre ogni mio sogno…sono un uomo fortunato”. Chissà che a giorni non possa raggiungerlo anche l’amato papà Roby!



© RIPRODUZIONE RISERVATA