Francesco Facchinetti/ “Giulia De Lellis a Sanremo? Non siamo al mercato del pesce…”

Dopo le precisazioni di Giulia De Lellis, sono anche arrivate le parole del suo agente Francesco Facchinetti. Entrambi, hanno smentito di avere proposto l’esperta in tendenze per Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Proprio la ex fidanzata di Andrea Damante, ha anche precisato di non sentirsi ancora pronta per un ruolo simile. “Ho visto che è uscita la notizia che Francesco Facchinetti mi ha proposta come presentatrice di Sanremo e ci siamo beccati un bel no – ha detto nelle sue Instagram Stories – Ecco a proposito di questo c’è un grandissimo e gravissimo errore. Francesco non mi ha mai proposta come presentatrice e nessuno ci ha mai detto di no”. Poi la De Lellis ha ironizzato: “In merito a questo c’è da dire che Francesco mi ha proposto a Sanremo, ma come artista per cantare finalmente ed esibirmi cantando i miei pezzi. E lì mi hanno detto no, ecco lì hanno sbagliato…”. Successivamente, come precisato prima, ha voluto parlare della sua giovane età in riferimento ad una esperienza tanto importante come il Festival: “Mi sento troppo giovane per andare a fare la co-presentatrice di Sanremo, non mi sento ancora pronta, ma come artista sì, sarei stata pronta”.

Francesco Facchinetti: “Giulia De Lellis a Sanremo? No, e vi spiego perché…”

Giulia De Lellis quindi, ha smentito i gossip, tra il serio e il faceto. Anche Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua su Sanremo 2020: “Prima cosa non funziona tipo il mercato del pesce Sanremo, non è che un manager mette i suoi talenti sul banco e arriva la direzione artistica del Festival a scegliere il pesce migliore da portare sul palco. Ma è invece la direzione artistica del Festival che sceglie chi sarà il conduttore, la co-conduttrice, la showgirl, la valletta che si merita di stare su quel palco. Quindi non si va in nessun mercato del pesce, non c’è nessun manager con i pesci in spalla che dice “Prendi sta trota. Prendi sta carpa”. No, sono loro che giustamente scelgono chi deve salire sul palco. Quindi quello che avete letto è assolutissimamente errato e non è mai successo”. L’indiscrezione inziale era stata lanciata da Dagospia che aveva scritto: “Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti avrebbe provato a proporla trovandosi di fronte a un secco “no grazie”.

