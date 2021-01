Francesco Facchinetti: “Ho baciato una concorrente del GF Vip 5″/ “Si tratta di…”

Francesco Facchinetti ha baciato una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di una donna che, a quanto pare, è ancora nella Casa attualmente ma della quale preferisce non fare il nome. La confessione arriva nel corso di un intervento nella nuova puntata di Casa Chi, come sempre dedicata al Grande Fratello Vip. Facchinetti ha infatti rivelato che in gioco c’è una sua vecchia conoscenza. “Se c’è qualche mia intima conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip? No, quest’anno no.” ha inizialmente esordito l’imprenditore, come riportato da blogtivvu.com. Poi però ha rivelato che: “No vabbè… un bacio non è una roba… un bacio quando hai 22 anni in una discoteca non è una relazione. Sì, all’Hollywood. Io e Parpiglia siamo usciti per nove anni insieme e lui sa tutte le marachelle che ho fatto.”

Francesco Facchinetti, chi è la donna del Grande Fratello Vip 5 che ha baciato?

Quando poi è stato chiesto a Francesco Facchinetti di fare il nome della donna in questione, lui ha preferito non farlo ma ha comunque dato un indizio. “Il nome? No, non si dice, adesso parte il toto.” Ha fatto poi intendere che non si tratta di una brasiliana (e dunque Dayane Mello) ma di un’italiana. Così ha dato gli indizi più importanti: “È ancora dentro la Casa e in nomination. […] Avevo 20 anni… se a quell’età esci di casa e diventi famoso, cosa devi fare? Ti succede il miracolo… non so perché ti reputano interessante.”. Stando alle indicazioni di Facchinetti, due sono le donne con le quali avrebbe potuto scambiarsi questo bacio: Stefania Orlando o Cecilia Capriotti. Chi sarà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA