Francesco Facchinetti “Ho sposato di nuovo mia moglie Wilma”/ “È andato tutto bene..”

Francesco Facchinetti ha risposato la moglie Wilma organizzando il tutto in sole 48 ore. Ad annunciarlo è stato il figlio di Roby Facchinetti pubblicando una foto su Instagram in cui posa, sorridente e vestito con un abito nuziale, accanto alla bellissima moglie Wilma che, a sua volta, indossa l’abito bianco. «Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!», ha scritto Facchinetti che ha svelato tutti i dettagli della cerimonia nella nuova puntata del reality “The Facchinettis” che racconta la vita di Francesco e Wilma, alle prese con la vita quotidiana e la gestione dei figli.

FRANCESCO FACCHINETTI E LA MOGLIE WILMA SPOSI PER LA SECONDA VOLTA

Mentre molte coppie vip non sono riuscite a superare il lockdown dicendosi addio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino su tutti, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, genitori di Leone, 6 anni, e Lavinia, 4 che fanno compagnia a Charlotte, nata da una precedente relazione di Wilma, e Mia, nata dalla storia tra Facchinetti e Alessia Marcuzzi, hanno deciso di rinnovare le loro promesse. Complici e molto uniti, l’hanno fatto davanti ai propri bambini non escludendo, in futuro, la possibilità di sposarsi nuovamente facendo una grande festa con amici e parenti. “In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: Covid, volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli, così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati”, ha scritto su Instagram Facchinetti pubblicando nuove foto di quello che è stato un giorno speciale.





