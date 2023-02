Francesco Facchinetti: “In Italia non siamo sicuri”/ “Politici sono dei pagliacci”

Francesco Facchinetti, noto imprenditore, conduttore e cantante, figlio di Roby dei Pooh, è stato ospite ieri sera di Fuori dal Coro per parlare della rapina subita dal padre poche settimane fa: “Al di là della violenza, ovviamente quando ti entrano in casa e ti puntano la pistola alla testa non è una cosa bella, è successo anche a me e non dovrebbe accaderti mai… siamo arrivati ad un punto dove non c’è limite, ti entrano in casa con i bimbi, i figli, la moglie, la mamma, la papà, con persone anziane. Rispetto a quello che è successo me… un padre come me vuole il bene per i suoi figli e vuole che crescano in una giusta situazione”.

Quindi Francesco Facchinetti ha proseguito: “Io sono andato all’estero e ho la fortuna di poterlo fare ma i poveri italiani che si rimboccano le maniche ogni giorno della loro vita, che non alza mai la voce che paga il 60 per cento delle imposte. Ci sono paesi meno sicuri del nostro ma non ci sono le imposte del 60 per cento. Cosa fai, non fai uscire i figli di casa, non li mandi al parchetto?”. Poi Francesco Facchinetti ha proseguito: “Uscite di casa alle 10:30 di sera al duomo di Milano o nel centro di Roma: non puoi girare”.

FRANCESCO FACCHINETTI: “SE TI ENTRANO TRE IN CASA COSA FAI?”

Di nuovo sulla sua rapina subita: “Ma se ti entrano tre persone cosa fai? Sei Buffalo Bill? E questi ti entrano alle 9 di sera e non alle tre di mattina. Non penso che sia colpa delle forze dell’ordine: dopo il 50 per cento le hanno dimezzate. La colpa è della politica che non deve più fare propaganda”.

Francesco Facchinetti ha aggiunto e ribadito: “Siamo il Paese con la pressione fiscale più alta dell’universo e nonostante questo non siamo sicuri nelle nostre case. E la politica cosa fa? Quei pagliacci non sono in grado di farlo, non risolvo un caz*o, siamo in un Paese non sicuro. Io sono una persona fortunata e ho lasciato l’Italia per andare in Svizzera, voglio un futuro migliore per i miei figli che possano andare all’oratorio. Quindi dico a voi politici che ca*zo state facendo?”.

