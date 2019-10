Francesco Facchinetti/ La fine con Irama e la pace con Fedez: poi sulla De Lellis…

Francesco Facchinetti ha fatto pace con Fedez e rotto con Irama. Ospite di Caterina Balivo durante Vieni da me, l’ex capitano uncino della musica ha parlato del vincitore di Amici, augurandogli ogni bene. “Ho litigato con tante persone e mi è capitato di sbagliare. Irama? Al di là di quello che scrivono i giornali, succede che due persone condividono un viaggio. Con Filippo abbiamo ribaltato una situazione in cui era impantanato da qualche tempo. In un anno, abbiamo messo in piedi un progetto con dieci dischi di platino. Due persone non hanno voglia di stare più insieme e finisce. Inizialmente ci rimani male. Dopo un po’ le cose si tranquillizzano. Gli auguro di fare grandi successi. Adesso deve camminare con le sue gambe. Lunga vita a chi vuole fare dell’arte il proprio mestiere”. Poi ha anche aperto una parentesi su Fedez, dopo il passato burrascoso. “Con Fedez ho discusso molto, credo che il litigio sia costruttivo. Ci siamo rincontrati, per me, è una gioia condividere un lavoro con una persona di successo. Riki, Rocco Hunt, The Kolors, al di là del fatto che il manager guadagna sui tuoi successi, è condividere un percorso con chi ha un sogno. Aiutare i giovani è una gran bella cosa”.

Francesco Facchinetti ospite a Vieni da me

Francesco Facchinetti ha svelato anche come è riuscito a diventare un manager di così tanto successo: “78 è il numero delle persone con cui lavoro. Ad un certo punto della mia vita, quando ho scoperto che non sei un supereroe in grado di far tutto, a 30 anni, mi sono ritrovato nella situazione della cantina. Ho dedicato 15 anni a me stesso, invece, adesso dedico il mio tempo agli altri. E le cose che non so fare, voglio trovare qualcuno in grado di saperle fare al posto mio. Frank Matano, l’ho incontrato, a 17 anni, a Carinola, è stato la prima persona che mi ha dato fiducia”. E su Giulia De Lellis, anche lei nella sua scuderia, ha confidato: “Ha fatto un bel risultato. Ho tanti collaboratori giovani che mi aiutano”. Secondo il settimanale Spy inoltre, al centro del litigio tra Facchinetti e Irama, ci sarebbe stata pure l’invidia nei confronti di Riki: “Tra i due cantanti si sarebbe creata una sorte di competizione sfociata nell’invidia”.

