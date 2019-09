Francesco Facchinetti/ “La fortuna di un padre così? Emozioni forti ogni giorno”

Sono tanti i meriti che devono essere riconosciuti a Francesco Facchinetti, terzo figlio di Roby Facchinetti e forse il più popolare fra tutti gli eredi del tastierista dei Pooh. Non può che essere agli occhi di tutti come l’ex dj Francesco sia riuscito ad avere una carriera brillante nonostante il pesante fardello di essere ‘figlio di’ e per questo papabile a ritrovarsi molte porte chiuse. Spesso bisogna fare uno sforzo di memoria per ricordarsi che quel cognome, che ha contribuito a rendere celebre in tv, non è solo identico a quello di Roby, ma è una delle tante eredità ricevute dal padre. Così come l’amore per la musica, che gli ha permesso di iniziare la sua carriera e di capire che in realtà forse la sua strada riguardava più la conduzione e la tv. Polemico quando serve e noto per i suoi attacchi a tutto e tutti, Francesco è anche un ottimo padre e ha dalla sua parte l’essere riuscito a creare una famiglia allargata, destreggiandosi fra lavoro e i quattro figli, Mia, Leone, Charlotte e Lavinia. La prima è nata dalla sua relazione con Alessia Marcuzzi, mentre gli altri tre sono frutto del suo amore per Wilma Helena Faissol, la sua attuale moglie. I social di Francesco sono un vero tributo all’amore e la famiglia: tante foto dei suoi piccolini, in posa oppure mentre si trovano tutti a passeggio. E anche uno scatto con Mia e la mamma Alessia a New York ed un tenero bacio fra Facchinetti e Wilma. “Baciare la donna che ami dalla piscina più alta del mondo? Fatto“, scrive a inizio agosto su Instagram.

Francesco Facchinetti: il rapporto con papà Roby

L’eredità ricevuta da Francesco Facchinetti è stata subito trasmessa ai suoi figli: quel tocco di follia che il pubblico ha sempre riconosciuto al padre Roby Facchinetti è stato in qualche modo ricevuto anche dal figlio. E non solo, perché in base a quanto ci svela il diretto interessato sui social, anche i figli del noto ex dj Francesco sono dei ‘pazzerelli’. “Ufficiale: i miei figli sono completamente fuori di testa. Da chi avranno preso?“, scrive in modo ironico su Instagram. I due piccoli hanno scelto di non adottare una posa seria per lo scatto, anche se le intenzioni a monte di sicuro erano ben altre. Clicca qui per guardare la foto dei figli di Francesco Facchinetti. Techetechetè intanto si prepara a fare un grande omaggio a Roby Facchinetti, dedicando la puntata in onda oggi, giovedì 12 settembre 2019, ai successi dei Pooh. Non sono state così tante le volte in cui il tastierista dei Pooh è salito su un palco affianco del suo terzogenito, nato dalla relazione con Rosaria Longoni, con cui ha convissuto in seguito alla frattura con la prima moglie Mirella Costa. Una delle ultime volte però risale allo scorso aprile, quando padre e figlio vengono convocati nello studio di Mara Venier per un’intervista a Domenica In. Dopo una carrellata di foto ricordo del loro passato, Roby e Francesco svelano quanto sia intenso il loro legame. “La fortuna di avere un padre così“, dice Francesco, “mi ha dato la possibilità di vivere sempre delle emozioni molto forti, ogni giorno“. Clicca qui per guardare il video di Francesco Facchinetti e Roby Facchinetti.

