Lettera di Francesco Facchinetti alla figlia Lavinia: “Quando sarai donna…”

Anche il San Marino Song Contest 2025 ricorda che oggi 8 marzo è la festa della donna. A celebrare questo giorno speciale è Francesco Facchinetti, conduttore della gara insieme a Flora Canto. Verso la fine delle esibizioni ha voluto leggere una lettera scritta appositamente per la figlia Lavinia ma dedicata a tutte le donne, in particolare alle giovani ragazze che stanno imparando a scoprire le ingiustizie del mondo. Una vera e propria critica sociale quella di Francesco Facchinetti, che non si è risparmiato nulla rispetto alle diseguaglianze che ancora oggi vigono nella nostra società.

“Quando sarai donna…“, recita la lettera dedicata alla figlia Lavinia, aggiungendo poi una serie di prese di coscienza che fanno arrabbiare. “Ti accorgerai che il tuo stipendio sarà più basso dei tuoi colleghi maschi“, e ancora, “Capirai che sarai sempre al centro dell’attenzione” o che “dovrai essere multitasking per i troppi impegni”. Sui social il pubblico non ha visto di buon grado questo gesto, criticando il “monologo” in stile sanremese di Francesco Facchinetti, ritenendolo un po’ un clichè che poteva essere evitato. Il conduttore conclude con “Ti accorgerai che l’8 marzo deve essere ogni giorno“, frase senza dubbio iconica per questa giornata contro la disparità.