Francesco Facchinetti/ “Mia figlia chiama papà il marito di Alessia” (Domenica in)

Francesco Facchinetti torna nel salotto di Domenica In, alla luce delle sue recenti dichiarazioni sulla figlia Mia – la bambina nata otto anni fa dalla sua relazione con Alessia Marcuzzi – e sul rapporto che la piccola ha instaurato con Paolo Calabresi Marconi, l’uomo che la conduttrice ha sposato nel 2014. “Il marito di Alessia, Paolo Calabresi Marconi, è una persona con cui mi piace passare il tempo, al di là del fatto che sia suo marito”, ha detto il manager dimostrando di non essere per nulla geloso di quel rapporto così speciale che oggi lega Marconi a sua figlia. “Ha scelto bene – ha aggiunto Facchinetti intervistato da Caterina Balivo – È molto meglio di me, ma non è che ci voleva molto eh…”. Oggi Francesco Facchinetti condivide con Alessia Marcuzzi un rapporto molto sereno, complice anche l’amicizia che la conduttrice ha instaurato con Wilma Helena Faissol, la donna che ha sposato e con la quale ha creato una nuova famiglia.

FRANCESCO FACCHINETTI: “PAOLO AMA MIA ALLA FOLLIA”

Francesco Facchinetti ha ammesso di essere molto legato alla sua ex, Alessia Marcuzzi, e a suo marito, Paolo Calabresi Marconi, a cui è unito, oltre da una famiglia allargata, anche da un rapporto di amicizia e stima. “Paolo – spiega il manager a vieni da me – è una persona con cui condivido anche pranzi e cene, ovviamente senza le due iene, cioè le nostri mogli. Poi – ha aggiunto Facchinetti – lui ama alla follia mia figlia”. Quel rapporto così speciale tra Mia e Paolo Calabresi Marconi, però, non sarebbe causa né di gelosie né di malumori: “Non sono geloso del fatto che passi del tempo con lei”, spiega Facchinetti. “Mia a volte si sbaglia, mi chiama Paolo e a lui lo chiama papà. Succede – ha spiegato il noto manager dei vip – non mi dà fastidio, anzi per me – ha aggiunto – è una cosa bella, lo trovo un gesto d’amore, non riesco a provare invidia”.

FRANCESCO FACCHINETTI: “MIA AMA PAOLO COME SE FOSSE SUO PADRE”

Secondo Francesco Facchinetti, Paolo Calabresi Marconi è per sua figlia Mia una vera e propria figura paterna. Oggi si dice certo che questo non possa intaccare in alcun modo il suo rapporto con la bambina e che per lei, l’affetto dell’uomo che oggi sta accanto a sua madre, rappresenti una forma d’amore aggiuntiva. “Sono contento e felice che mia figlia possa passare del tempo con Paolo perché di fatto io a casa non ci sono”, ha spiegato il manager nel salotto di Caterina Balivo – quindi meglio avere qualcuno che la ama realmente piuttosto che nessuno. Mia figlia – ha precisato – lo ama come fosse suo padre e io sono contento di questo”. Tuttavia, poter contare su una famiglia allargata ha anche degli svantaggi: “mantenere un rapporto con qualcuno con cui non stai più ma con cui hai una figlia è sempre un rapporto – ha spiegato Francesco Facchinetti – quindi hai il doppio cazziatone”.



