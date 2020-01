Francesco Facchinetti/ Patty Pravo attacca, e il parrucchino… (Cantante Mascherato)

Francesco Facchinetti torna come giudice nella seconda puntata de “Il Cantante Mascherato“, il nuovo show condotto da Milly Carlucci su Rai1. La prima puntata è stata un successo di critica e pubblico, visto che il programma è stato seguitissimo sia in tv che sui social dove in tanti hanno commentato anche il lavoro dei giudici tra cui c’è anche il figlio di Roby Facchinetti. Il cantante, infatti, come gli altri giudici ha cercato di identificare chi si nascondesse dietro la maschera facendo diversi nomi: Heather Parisi per il Pavone, il padre Roby Facchinetti per la maschera del Mostra, mentre Martina Stella per l’Unicorno. L’esibizione dell’Angelo ha particolarmente colpito il produttore che ha subito pensato alla voce di Arisa, mentre non ha dubbi quando ascolta la voce del Mastino Napoletano: “è Pierluigi Pardo”. Sul finale poi il cantante sceglie il suo concorrente preferito: il Pavone. Durante la diretta però un particolare non è sfuggito al pubblico e si tratta dell’attacco sferrato da Patty Pravo al figlio dei Pooh: “quando si lavora con la voce truccata è possibile fare tutto, come mi insegna Facchinetti. Io non ho i social che mi danno le risposte”.

Francesco Facchinetti ha il parrucchino a Il Cantante Mascherato?

Le parole di Patty Pravo verso Francesco Facchinetti hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico dei social. “Patty Pravo che stende Facchinetti! Beccato” ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha scritto “Patty è la vipera che morde Facchinetti. Adoro”. E ancora: “Patty Pravo asfalta Facchinetti che copia le battute da Twitter, volo via” a conferma che in tanti hanno condiviso il pensiero della divina. Ma non finisce qui, visto che Facchinetti Jr non sembra convincere il pubblico considerando i commenti a lui dedicati. “#facchinettiche cerca di salvare l’insalvabile #leone #albano #IlCantanteMascherato” scrive qualcuno, mentre un altro utente lancia una domanda tormentone “#facchinetti col parrucchino è qualcosa di imbarazzante”. Non è il solo a pensarlo, visto che anche un altro utente scrive: “#facchinetti ha il parrucchino? #IlCantanteMascherato”. Infine c’è anche chi boccia il look del cantante e produttore: “perchè #Facchinetti deve andá in onda in prime time su Rai 1 vestito come no scappato de casa. Ma neanche la mattina del 1 gennaio a cercá un bar aperto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA