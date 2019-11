Francesco Facchinetti piange a Vieni da me/ “Il mio migliore amico è morto di tumore”

Un momento di profonda e intensa commozione è andato in scena a “Vieni da me” durante l’intervista di Francesco Facchinetti. Stava facendo divertire tutti con la sua ironia, le sue battute sulla moglie Wilma e l’ex Alessia Marcuzzi. Poi però Caterina Balivo gli ha riproposto una sua frase su Jovanotti e a lui è venuto subito in mente il migliore amico morto quando avevano 13 anni. «Jovanotti è il mio mito. Era la mia colonna sonora. A 13 anni andai ad un concerto col mio migliore amico. Successero tante cose speciali: capì cosa volevo fare nella mia vita. Sono stato travolto da lui che usava la musica per comunicare ed era un messaggio positivo», racconta Francesco Facchinetti a Caterina Balivo. Poi rivela: «Questo amico l’ho perso sei mesi dopo per il tumore, una malattia bastarda». Ed è scoppiato a piangere. Un fiume di lacrime che ha commosso tutti, anche la conduttrice. In tv non sono insolite le lacrime, anzi, ma quelle di “Dj Francesco” sono sembrate legate ad un dolore molto vivo anche se passato.

FRANCESCO FACCHINETTI PIANGE PER IL MIGLIORE AMICO MORTO

«Sono in difficoltà perché ti vorrei abbracciare e che non ci fossero le telecamere. Ci conosciamo da 20 anni e non riesco a vederti così». Così ha reagito Caterina Balivo al pianto di Francesco Facchinetti a “Vieni da me”. Ha fatto fatica a riprendere la parola, è arrivato anche a singhiozzare. Una crisi di pianto insolita, ma che chi vive lo stesso dolore comprende. «Chiedo scusa, non piango in televisione però mi manca ogni giorno. Ripenso sempre a quello che abbiamo vissuto insieme e la cosa più bella è stata questo concerto». Francesco Facchinetti ha anche spiegato che da allora non ha più visto la madre del suo amico. «Ogni tanto mi scrive. Sono anni che non la vedo. Penso sia dura per lei incontrare il migliore amico di tuo figlio». E poi si è rivolto direttamente al suo migliore amico: «Non so dove tu sia Andrea, ma ti penso ogni giorno. Sono cose che purtroppo succedono a tanti, non a me».

