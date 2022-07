Francesco Facchinetti sotto choc dopo video del figlio/ La moglie “Di te hanno solo…”

Francesco Facchinetti ha in pochissimo tempo subito un brutto colpo, l’uomo è apparso sui suoi social sconvolto e ha ammesso a tutti i suoi fan di essere sotto shock rivelando: “Ho il cuore spezzato, è successa una cosa veramente brutta” e per far comprendere a tutti i suoi follower l’accaduto ha pubblicato la registrazione di una videochiamata con i suoi due figli Leone e Lavinia e sua moglie Wilma in cui suo figlio si è mostrato a suo padre con una maglietta del Milan.

Francesco Facchinetti polemico con la moglie Wilma in vacanza/ "Salvate i mariti"

Il gesto di suo figlio non è stato accolto di buon grado da Francesco Facchinetti, da sempre legato all’altra squadra di Milano, l’Inter. Il dj ha esclamato: “Che maglia ha addosso mio figlio? Siamo fuori di testa?” e rivolgendosi direttamente a suo figlio ha esclamato: “Prometti a papà che è l’ultima volta che metti quella maglia lì per favore”.

Francesco Facchinetti tuona contro gli influencer/ "Finitela di scroccare cene e..."

Francesco Facchinetti affonda sua moglie Wilma

Di fronte alla richiesta di papà Francesco, Leone è apparso irremovibile e pronto a difendere la scelta d’indossare la maglia del Milan. Un sacrilegio per Facchinetti che è sempre stato un tifoso dell’Inter e vorrebbe che anche i figli avessero la stessa fede calcistica. A salvare il piccolo Leone dall’insistenza di suo padre, Francesco Facchinetti ci ha pensato sua moglie Wilma che ha esclamato: “In questa famiglia nessuno è malato di calcio e nessuno segue le squadre”, una difesa che il marito non ha accettato e ha replicato: “La famiglia Facchinetti tiene all’Inter”.

Francesco Facchinetti "Fratello di un mio amico lasciato morto sulla strada per 4 ore"/ La denuncia social…

Dopo il piccolo battibecco con sua moglie e suo figlio il dj ha rivolto l’ultimo affronto a sua moglie dimostrando di non aver accettato di buon grado né la fede calcistica di suo figlio né la volontà di sua moglie di difendere il piccolo affermando: “Di Facchinetti questi bambini hanno solo il nome!”. Tra Facchinetti e la moglie, dunque, è iniziata una vera partita: chi la spunterà? Facchinetti riuscirà a trasmettere ai figli il suo amore per l’Inter?











© RIPRODUZIONE RISERVATA