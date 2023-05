Francesco Facchinetti studia per diventare procuratore sportivo/ La fede calcistica

Francesco Facchinetti, dagli esordi nel mondo della musica al possibile futuro come procuratore sportivo.

La definizione di figlio d’arte ha un peso specifico non indifferente quando il genitore in questione rappresenta un’icona di un determinato settore. E’ questo certamente il caso di Francesco Facchinetti, noto anche con lo pseudonimo di un tempo Dj Francesco. Suo padre, Roby Facchinetti, ha costruito una carriera artistica e musicale di inestimabile valore in particolare grazie allo storico gruppo dei Pooh. Suo figlio, agli esordi professionali, ha tentato di emulare le gesta paterne seguendo binario non equivalente ma sempre in ambito musicale. L’esito non è stato dei migliori ma il suo talento è presto sfociato con merito nel contesto televisivo.

Dopo gli esordi musicali, la carriera da conduttore e saltuariamente come opinionista e ospite, Francesco Facchinetti sembra pronto a gettarsi alle spalle le tappe già conquistate nella sua carriera per tuffarsi in un’esperienza inedita. Come riportato dal settimanale Chi, il figlio di Roby Facchinetti – che già ha conseguito un diploma da geometra – sarebbe tornato a studiare con l’obiettivo di diventare procuratore sportivo.

Reinventarsi può essere un mantra fondamentale nella carriera di un artista o personaggio pubblico; è dunque apprezzabile il presunto nuovo percorso professionale di Francesco Facchinetti – riportato dal settimanale Chi – che si appresta a portare avanti gli studi per diventare procuratore sportivo. Il calcio tra l’altro, è una passione condivisa in famiglia ed è particolarmente nota la sua fede interista. A tal proposito, qualche mese fa si era reso protagonista di un simpatico e tenero siparietto con il figlio, prontamente riportato sui social.

“Cosa sto vedendo, ditemi che è uno scherzo! Che maglia ha addosso mio figlio? Siamo fuori di testa… Leone, prometti a papà che è l’ultima volta che metti quella maglia lì per favore“. Queste le parole di Francesco Facchinetti, proferite con ironico dispiacere dopo aver visto suo figlio indossare la maglia del Milan durante una videochiamata. Chiaramente, il dispiacere del genitore era goliardico ma il siparietto continua tentando di convincere il figlio nel portare unicamente l’Inter nel cuore: “Leone, su queste cose non si scherza; sai che il papà scherza su tutto, ma non su questo. La squadra è l’Inter, non il Milan!“.











