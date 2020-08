Francesco Facchinetti “Vip spilorcio ha chiesto lo sconto..”/ “Sono incazzato nero!”

Francesco Facchinetti è letteralmente furioso e qualche ora fa ha deciso di usare le storie di Instagram per una sfuriata che ha mandato in tilt il popolo dei social che adesso chiede a gran voce il nome del “peccatore” reo di aver chiesto lo sconto al ristorante in Sardegna. Fin qui niente di male se si trattasse di una persona normale e che in questi mesi ha sofferto il lockdown perdendo gran parte del suo patrimonio, fatto sta che si tratta di uno che Francesco Facchinetti definisce un “vip da milioni di fan, una persona molto nota e con tanti soldi, che ha il jet privato e la villa con la piscina” e che poi, in quanto personaggio famoso, chiede lo sconto al ristorante? Secondo quanto si evince dal suo lungo sfogo sembra che Francesco Facchinetti, prima di riferire tutto sui social, abbia affrontato a viso aperto il diretto interessato dicendogli in faccia quello che pensa del suo atteggiamento.

FRANCESCO FACCHINETTI INVEISCE CONTRO “UN NOTO VIP SPILORCIO”

Su Instagram poi attacca: “Sono incazzato come una bestia…È arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come cazzo fai a chiedere lo sconto in un momento come questo, dove la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo, i negozi stanno fallendo, gli hotel stanno fallendo. Tu che sei ricco puoi permetterti di pagare e di lasciare la mancia. E chiedi lo sconto? Mi fai schifo”. Francesco Facchinetti poi invita tutti i personaggi famosi e ricchi non solo a pagare i propri conti senza chiedere lo sconto ma lasciando anche qualcosa di più loro che possono: “Pagate! Dovete pagare di più degli altri…Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora, se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che schifo, che disagio”. Alla fine del suo sfogo invoca il Karma sicuro che presenterà al personaggio un conto molto salato… e senza sconto. Inutile dire che in molti stanno chiedendo il suo nome ma lui non lo farà… basterà spulciare la lista di vip ricchi e con milioni di follower di stanza in Sardegna, vi viene già un nome? A noi sì…



