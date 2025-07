Tutto su Francesco Farina, tentatore di Valentina a Temptation Island 2025 scatenando la gelosia del fidanzato di lei, Antonio.

Tra i tredici tentatori di Temptation Island 2025, nel corso della terza puntata in onda oggi, giovedì 17 luglio, Francesco Farina è pronto a far tremare uno dei fidanzati. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo essere rimasto in disparte durante le prime, due puntate, questa sera si avvicinerà a Valentina, fidanzata da un anno con Antonio. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, originario di Maddaloni, in provincia di Salerno, ha lavorato come modello prima di approdare nello studio di Uomini e Donne prima e nel villaggio di Temptation Island poi.

Amante dei viaggi come dimostrano le foto a Mykonos e Marrakech, Francesco Farina è anche amante dei tatuaggi che sta sfoggiando nel villaggio del programma dell’amore. In punta di piedi, è pronto a conquistare le attenzioni di Valentina che è rimasta particolarmente delusa da alcune immagini del fidanzato Antonio.

Francesco Farina e Valentina vicini a Temptation Island 2025

Se nelle prime due puntate di Temptation Island 2025, Valentina è stata la protagonista soprattutto per le dichiarazioni fatte sul fidanzato Antonio, nella puntata in onda oggi, Valentina comincerà ad avvicinarsi a Francesco Farina. Il tentatore lascerà parlare Valentina riservandole anche dei complimenti. “Ne sono lusingata”, sono le parole pronunciate da Valentina nel video di anticipazioni della puntata. Nel corso della serata, le immagini mostreranno Francesco e Valentina Riccio sempre più vicini scatenando la folle gelosia di Antonio che, furioso ma anche deluso dall’atteggiamento della fidanzata, si lascerà andare ad un amaro sfogo con gli altri fidanzati.

“Poi sono io il problema”, le due parole di Antonio che si stenderà anche sulla sabbia colpendola con dei pugni per la rabbia. Una situazione particolare quella che si verrà a creare tra Francesco e Valentina con quest’ultima che non nasconderà di gradire le attenzioni del tentatore. Antonio, invece, sarà assalito dalla rabbia temendo di poter perdere la fidanzata, ipotesi a cui non aveva ancora pensato.