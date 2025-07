Francesco Farina, chi è il tentatore di Valentina a Temptation Island 2025: le promessa in 'esterna' fa infuriare il fidanzato Antonio che sbotta

La puntata di questa sera di Temptation Island 2025 giovedì 24 luglio 2025 segnerà un punto di svolta per la coppia formata da Valentina e Antonio. La giovane napoletana si avvicinerà molto al single Francesco Farina fino al punto da far scoppiare la gelosia nel suo fidanzato Antonio. Delusa dall’ennesimo video del suo fidanzato sempre più vicino alla single Marta Quaranta, Valentina decide di lasciarsi andare con il single Francesco Farina.

I due si concederanno una giornata in ‘esterna’ dove non mancheranno abbracci e sguardi complici e soprattutto si lasceranno andare alle confidenza. La 33enne metterà in dubbio il suo rapporto con il suo fidanzato sostenendo che in questo percorso sta capendo molte cose, non riesce più ad accettare alcuni comportamenti del suo ragazzo che giudica immaturo e irresponsabile sostenendo che merita di meglio. Da parte sua, inoltre, il single Francesco farà una promessa a Valentina che farà esplodere di gelosia Antonio: “Ti faccio una promessa appena usciamo da qua appena inizia il nuovo campionato del Napoli ci andiamo a vedere una partita ti porto a Tribuna Posillipo ti faccio fare tutte le cose che lui non ti ha fatto fare.”

Chi è Francesco Farina, il tentatore che si è avvicinato a Valentina Riccio a Temptation Island 2025? Casertano di 24 anni è laureato in Scienze Motorie ha diversi hobby, è uno sportivo e frequenta la palestra è anche appassionato di musica. Il volto del bel single Francesco di Temptation Island 2025 non è sconosciuto per il pubblico di Canale 5 perché è stato un corteggiatore di Martina De Ioannon nell’ultima edizione di Uomini e Donne. Su di se svela: “Dove mi vedo tra 10 anni? Spero di stare con una donna che mi faccia stare bene, con qualche figlio.” Durante il suo percorso nel reality dei sentimenti ha corteggiato la fidanzata di Antonio Panico Valentina Riccio, l’ha portata in giro in barca e le ha regalato un abito tanto che la 33enne ha confessato di sentirsi desiderata e coccolata.