Dopo Uomini e Donne per Francesco Farina un nuovo ruolo in televisione

Francesco Farina pronto a iniziare la nuova avventura come tentatore di Temptation Island? L’ex volto di Uomini e donne potrebbe essere uno dei volti nuovi della trasmissione prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi e che sarà condotta come sempre dal bravo Filippo Bisciglia. Stando a un’indiscrezione riportata da Lollo Magazine, Francesco Farina potrebbe diventare un nuovo protagonista del programma, con il ruolo di tentatore, insomma, una partecipazione che potrebbe presentarlo al pubblico in una nuova veste.

In passato Francesco Farina è stato un volto del programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, dove è stata celebre la sua storia con Martina De Ioannon, con la quale ha vissuto una speciale storia d’amore, poi naufragata. Secondo quanto ricostruita da Lollo Magazine, le registrazioni della nuova edizione del programma sarebbero già partite da quattro giorni, con la partenza fissata al prossimo giovedì 3 luglio, data da cerchiare in rosso.

Francesco Farina pronto per Temptation Island: quando parte il programma

Ancora qualche settimana d’attesa, poi per i fan di Temptation Island sarà il momento di vedere nuovamente il programma sul piccolo schermo. Filippo Bisciglia tornerà al timone del programma estivo che riunisce le coppie davanti alla tv.

Le registrazioni in Calabria sono già scattate, visto il cambio di location, lasciato lo storico resort in Sardegna per Temptation Island è tempo di novità e un nuovo viaggio che sicuramente interesserà come sempre milioni di telespettatori, pronti a godersi l’avventura delle coppie nel programma di Canale Cinque. E’ ancora presto per scoprire le coppie che prenderanno parte alla trasmissione.

