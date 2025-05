Francesco Fasano a Verissimo: “Grande emozione”

I finalisti di Amici 24 hanno fatto tappa nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Da Francesco a Trigno Francesco, il primo a guadagnarsi la maglia, ha colto l’occasione per parlare delle sue emozioni prima di partecipare alla trasmissione: “E’ stata una grande emozione, davvero indescrivibile, sono davvero grato alla vita per avermi portato fino a questa esperienza. La dedico ai miei genitori che da sempre mi supportano in quello che faccio, ma soprattutto a me stesso per tutto quello che ho fatto in passato, abbiamo vissuto qualcosa di magico qui nel programma, tante emozioni”.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno/ Lo sfogo dopo Amici 24: "Al rapporto mancano tante cose"

Un momento davvero emozionante per Francesco Fasano, che parlando nel programma di Canale Cinque ha ripercorso alcuni dei momenti salienti nella trasmissione. L’allievo ha poi avuto la possibilità di gustarsi molte immagini della sua esperienza nel format di Maria De Filippi.

Francesco Fasano e il malore ad Amici 24

Nel corso di una delle preparazione del serale ad Amici 24, Francesco Fasano ha accusato un malore dovuto al forte stress provato prima di una coreografia. Nell’accaduto, Francesco Fasano ha parlato con gli addetti ai lavori, ricostruendo l’accaduto,

Alessandro Gassmann, che malattia ha?/ Attacchi di panico e disturbi d'ansia: "La prima volta accadde a..."

“Non mi ricordo proprio la coreografia, sto tremando come non mai“, queste le prime parole del ballerino che ha interrotto l’esibizione perché non riusciva a ricordare i passi di danza. “Non ce la sto facendo questa settimana, sto facendo sei coreografie nuove”, ha aggiunto Francesco nel daytime del 23 aprile. “Mi sento un po’ strano”, ha detto mentre cercava di mantenere la calma.