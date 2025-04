Chi è Francesco Fasano di Amici 24: il percorso fatto nel programma

Tra i protagonisti che questa sera ritroveremo in pista ad Amici 24 nella puntata del Serale vedremo anche Francesco Fasano, pronto a mettersi nuovamente in mostra nel format condotto da Maria De Filippi. “Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse” ha raccontato il talento in fase di presentazione, soffermandosi sulla grande passione nutrita per il mondo della danza. Il ballerino del team formato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, nei giorni scorsi è tornato a parlare del suo percorso nel programma, candidandosi anche alla vittoria finale.

Chiara Bacci, chi è la ballerina di Amici 24/ Crisi superata? "Poteva abbandonare e smettere di ballare"

Durante un confronto andato in scena con l’allievo Daniele, Francesco Fasano si è espresso senza mezzi termini sul su percorso nel programma: “Penso che tu sia versatile a metà, io penso di variare di più. Nella finale mi ci vedevo e mi ci vedo, penso di meritarmel” le sue parole nel format di Canale Cinque.

Maria Travia, chi è la moglie Ennio Morricone/ Dal matrimonio alla nascita dei figli

Francesco Fasano si prepara per le fasi finali del talent

Sono scattate da qualche settimana le puntate del Serale di Amici 24 e Francesco Fasano sembra avere tutte le buone intenzioni di fare strada nel programma Mediaset. Per l’allievo si tratta di un’avventura davvero importante e che lo ha ripagato dei tanti sforzi fatti in questi anni. Dopo aver mosso i primi passi nella scuola di danza di Brindisi, Francesco Fasano è passato in Svizzera, dove ha conseguito il diploma nel 2018 alla Ballettschule Theatre Basel.

Il primo lavoro come ballerino è arrivato qualche mese più tardi in Germania, un mattonicino sopra l’altro che hanno portato Francesco Fasano fino all’avventura ad Amici 24, dove ha già riunito tanti fan e sostenitori nei suoi confronti.

LDA e Luigi Strangis, lite tra i due ex di Amici 21/ "Non è una gara a chi ce l’ha più lungo": cos'è successo