Francesco Fasano a Verissimo: “In amore non metto muri”

Anche Francesco Fasano è intervenuto nel salotto di Verissimo su Canale Cinque, il finalista di Amici 24 ha parlato della sua vittoria nel talent di Mediaset. Il ballerino ha raccontato il suo percorso nel programma Mediaset:

“Maria De Filippi rappresenta tanto per me, l’ho sempre ammirata per la sua dedizione, per la tenacia e il lavoro che mette. I miei genitori sono favolosi, mi hanno riempito il cuore, mio padre è una persona riservata, vederlo commosso così tanto è stata la prima volta che l’ho visto piangere nella mia vita e mi ha commosso molto. Avevo tanti dubbi e mi facevo paranoie sul giudizio della gente, invito tutti a fregarsene, in amore non c’è nessuno sbaglio, la vedo molto libera come cosa. Io ho sempre accettato tutto, non metto muri in amore, sono davvero aperto mentalmente in questo senso, invito tutti a farlo. Mi sono innamorato una volta nella mia vita ed è andata male, sono libero adesso ma anche molto sfortunato, non è il mio forte, spero di trovare la persona della mia vita, un amore lungo, felice e sereno, quando l’amore inizia a diventare complicato non va bene”.

Francesco Fasano e il saluto ad Amici 24

Intervenuto sui social a pochi giorni di distanza dalla finale di Amici 24, Francesco Fasano ha parlato così della speciale esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi:

“Sono arrivato alla fine di questo meraviglioso viaggio! Amici è stato un grande sogno ad occhi aperti, stento ancora a credere che tutto ciò sia successo proprio a me. Mi sono sentito a casa e mai mi sarei aspettato di sentirmi così bene. Ringrazio ogni singola persona che ha fatto parte di questa meravigliosa esperienza. Siete stati tutti fondamentali: dalle persone che in silenzio e nell’ombra lavorano dietro le quinte fino a chi ogni giorno ci ha messo la faccia, il cuore e l’anima per guidarci, sostenerci e farci crescere”.

