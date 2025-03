Francesco Fasano futuro ballerino professionista? Cosa dicono i fan di Amici 24

Che Francesco Fasano sia la rivelazione di questa edizione di Amici 24 questo è risaputo. Il concorrente ha dimostrato di essere un ballerino provetto e sin dall’inizio è entrato nel cuore dei giudici e di Emanuel Lo, che lo ha fortemente voluto nella sua squadra. Nel primo Serale ha palesato ancora a tutti la sua incredibile bravura, e sui social non si leggono altro che complimenti: “Spettacolare, bravissimo, si merita la finale“.

Jacopo Sol e Francesca fidanzati ad Amici 24/ Chi si è dichiarato per prima e cosa ha fatto Maria De Filippi

Dopo averlo visto nella sua ultima esibizione, i fan del programma di Maria De Filippi non hanno fatto altro che apprezzarlo e lodarlo sotto i post ufficiali del programma: “Bravissimo….lui è il mio preferito in assoluto” si legge, anche se alcuni non ritengono sia corretto che possa essere uno dei probabili vincitori: “Mi spiace ma è entrato a 20 giorni dal serale, è professionista e non trovo giusto vinca il programma, nonostante probabilmente sia il più bravo“. Infatti, Francesco Fasano è già un ballerino coi fiocchi e tra i telespettatori gira una voce, quella che lo vedrebbe tra i danzatori professionisti nella prossima edizione di Amici 24. Sarà proprio così?

Daniele Doria di Amici 24 rischia di essere il prossimo eliminato?/ Partenza in sordina al Serale 2025

Francesco Fasano, la brillante carriera mondiale e l’esordio ad Amici 24: continuano le polemiche

Francesco Fasano, che durante l’ultima puntata ha ballato la pizzica lasciando senza parole il pubblico e mantenendo fede alla tradizione pugliese, potrebbe essere uno tra i futuri professionisti nella scuola di Maria De Filippi. Tanti sono stati gli elogi dei fan, e soprattutto di Emanuel Lo, che la prima volta che l’ha visto ballare gli ha detto che da molto tempo aspettava di avere un ballerino valido come lui. La sua carriera è piena di esperienze importantissime: Francesco ha studiato al Centro Arte Danza di Brindisi diplomandosi nel 2014 dopo ben cinque anni di studio.

Chi è Raffaella Mitaritonna di Amici 24/ L'accusa del web e il flirt con Mattia Zenzola prima del talent

La sua scelta è stata quella di abbandonare la Puglia per trasferirsi in Svizzera per studiare alla prestigiosa Balletschule Theatre Basel per altri quattro anni portando a casa un nuovo diploma nel 2018. In quello stesso anno viene notato dalla Oldenburgisches Staatstheater e sotto la guida di Martha Graham prende parte a diversi progetti cinematografici. Da quel momento la sua carriera prende il volo e viene ingaggiato dal Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava, in Repubblica Ceca. Qui, viene nominato solista del corpo di ballo. Successivamente arriva il salto ad Amici 24, dove entra a gara già iniziata ma va dritto in finale, scatenando non poche polemiche dato che in effetti, Francesco è già un professionista avviato.