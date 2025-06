Finalista di Amici 24 e amatissimo dai telespettatori, Francesco Fasano ha stupito tutti sin dal primo momento. Anche se non è stato lui a vincere la categoria ballo molti lo hanno già incoronato come vincitore ad honorem del programma di Maria De Filippi. Dopo la fine delle riprese, per lui sono arrivate ben quattro proposte da scuole internazionali come la Complexions Contemporary Ballet di New York, una proposta da Desmond Richardson. Tra questi, chi gli ha offerto una borsa di studio importante.

Tra tutti anche Eleonora Abbagnato si è fatta sentire, chiamandolo per offrirgli un contratto a tutti gli effetti al fine di collaborare con lei alle Terme di Caracalla. Nelle scorse ore Francesco Fasano si è confidato a SuperGuidaTv dove ha raccontato qualche chicca sulla sua vita del momento. In particolare ha voluto parlare di Daniele, vincitore con cui ha costruito un bellissimo percorso durante la sua esperienza a Canale 5. ““Io e Daniele siamo dei ballerini con declinazioni molto diverse. Lo reputo un ballerino davvero bravo nonostante abbia solo 18 anni.”.

Francesco Fasano, Amici 24: “Maria si è scusata con me“

Ma come è stato il percorso di Francesco Fasano ad Amici 24? Come in ogni sfida che si rispetti, ci sono stati tanti momenti belli e tanti brutti del programma, ma due cose le porterà sempre nel suo cuore. Prima di tutto il momento in cui ha indossato la maglia oro e si è reso conto di essere uno dei finalisti di Amici, successivamente, quando è arrivata la sua famiglia a trovarlo dopo tanto tempo: “Vedere commosso addirittura mio padre mi ha riempito il cuore di gioia e mi ha fatto capire quanto io sia fortunato ad avere al mio fianco delle persone che mi amano incondizionatamente”.

Il ballerino si è anche espresso su Maria De Filippi raccontando che durante la finale, la conduttrice si è scusata con lui per non averlo preso in considerazione nelle edizioni precedenti. Francesco Fasano l’ha descritta come una grande lavoratrice, che mette anima e cuore in tutto quello che fa: “La ringrazierò a vita per l’opportunità che mi ha dato e per avermi fatto rinascere sotto tantissimi aspetti”. Progetti per il futuro? Lavorare nel mondo dello spettacolo, e noi siamo certi che ce la farà.