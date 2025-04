I ragazzi di Amici 24 rimasti in gara al serale hanno avuto l’occasione di raccontarsi senza filtri, usando dei personaggi immaginari per rivelare pubblicamente quali sono le loro paure più grandi in questo periodo della loro vita. Francesco Fasano, ultimo ballerino della squadra di Emanuel Lo in gara, ha deciso di raccontare una parte della sua infanzia, ammettendo di sentirsi molto insicuro, anche se spesso ciò che si può vedere dall’esterno è una forte sicurezza.

“Ho paura di non essere mai abbastanza per qualcuno e per me stesso. È molto presente nella mia vita, appare e scompare.”, ha esordito il ballerino, non riuscendo a trattenere le lacrime nel corso del racconto fatto ai compagni d’avventura. “Questa paura è insicura, cerca approvazione, si presenta di fronte a persone che non mi capiscono tanto bene…”, ha quindi continuato tra le lacrime.

Francesco Fasano si racconta ai compagni ad Amici 24: “Non mi sento mai abbastanza per gli altri”

“Come faccio a tenerla a bada? È una questione di essere più sicuri – ha aggiunto Francesco, – viversi la vita anche un po’ più liberamente.” Questa paura che si porta oggi addosso è anche figlia di un passato non sempre semplice, fatto anche di esclusione e di isolamento. “Penso sia dovuto anche un po’ all’infanzia questa cosa di non sentirmi mai abbastanza per gli altri, – ha infatti spiegato il ballerino di Amici 24, dandone poi motivazione – perché da piccolo mi sono sempre sentito come se non lo fossi per poter far parte di un gruppo o di qualcosa simile. Quindi, questa cosa me la porto dietro.” Ancora commosso, Francesco ha cercato di esorcizzare le sua paure ballando al centro dello studio per i suoi compagni.

