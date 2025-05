È Francesco Fasano il primo eliminato della finale di Amici 24. Il ballerino di Emanuel Lo non è riuscito ad avere la meglio sui rivali Alessia Pecchia e Daniele Doria, che hanno dunque proseguito la loro corsa alla vittoria. Un esito che non sorprende, visto che i pronostici davano Francesco sfavorito, ma questo non ha reso meno spiacevole per il pubblico la sua eliminazione.

FINALE AMICI 24 SERALE 2025/ Diretta: Daniele Doria è il vincitore, Trigno secondo classificato

È infatti scoppiata quasi subito un’accesa polemica da parte del popolo del web che si è riversato sul profilo Instagram ufficiale di Amici per ribellarsi alla scelta del televoto. Per molti, infatti, Francesco è il miglior ballerino di questa edizione e meritava almeno di superare il primo televoto.

Polemica per l’eliminazione di Francesco Fasano ad Amici 24: per lui però arrivano 5 proposte lavorative

Tantissimi i commenti furiosi di fronte all’eliminazione di Francesco Fasano. C’è chi ha scritto: “Ma Francesco che non passa… vabbè ..da spegnere la tv!”; chi ha notato che “Se fosse entrato giusto qualche mese prima magari sarebbe andata diversamente”; “Francesco ricordati che vengono eliminati sempre i migliori”, ha scritto una fan del ballerino. C’è chi poi ha polemizzato, tirando in ballo Alessia Pecchia: “Francesco fuori e alessia dentro? Vabbè, se è così alessia vince purtroppo…”; “Vergognoso aver eliminato francesco per tenere la favorita.” E c’è chi infine ha così sentenziato: “Altra dimostrazione che il talento non viene mai premiato ad Amici!!! Francesco è fuori”. Per il ballerino sono tuttavia arrivate ben cinque proposte lavorative: due in compagnie italiane, una a New York con Complexion e, infine, la proposta di lavorare con Maria De Filippi ad Amici.

TRIGNO O DANIELE, CHI È IL VINCITORE DI AMICI 24?/ Trionfa il ballerino di Celentano: "Ce l'ho fatta!"