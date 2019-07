Francesco Ferracini ex marito di Mara Venier/ Il ricordo a 3 anni dalla sua morte

Chi era Francesco Ferracini ex marito di Mara Venier

Francesco Ferracini è scomparso ormai da oltre tre anni e il suo decesso ha colpito duramente Mara Venier, che lo ha incontrato quando aveva appena 16 anni. All’epoca lui è attore in alcuni film polizieschi, ma agli occhi della futura conduttrice di tanti successi diventa subito un Principe Azzurro. L’amore fra i due scoppia nell’immediato, è travolgente e doloroso allo stesso tempo. Come rivela la zia Mara in un’intervista al settimanale Oggi, in quegli anni i suoi sentimenti sono chiari: “Lo amo perché siamo sopraffatti dai problemi e del tutto incompatibili”. Un dettaglio che regala alla Venier la possibilità di sfamare quell’insaziabile voglia di sofferenza. In parallelo la passione scoppia con tutta la sua irruenza, come dimostra la nascita della figlia Elisabetta appena un anno dopo il loro fatale incontro. Le nozze arrivano nell’immediato, appena pochi mesi più tardi la scoperta di essere in dolce attesa. Poi lei vola senza pensarci due volte fino a Roma, ma il loro legame è già in bilico. “Dopo un anno di latitanza non ne potevo più”, confessa Mara in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Francesco infatti sceglie di lasciarla a Venezia per andare a Roma per motivi di lavoro e lei ha intenzione di chiudere il loro rapporto in modo definitivo.

Francesco Ferracini, il ricordo di Mara Venier

Carismatico, forse un po’ troppo: così Francesco Ferracini viene inquadrato dall’ex moglie Mara Venier. A spaventarla negli anni del loro matrimonio è proprio la personalità dell’attore, che la affascina e la turba al momento stesso. Le nozze però non reggono di fronte ai tanti contrasti, tanto che la loro relazione dura ben poco e finisce subito in pasto ai giornali di gossip. Cambia però nel tempo, tanto che fra i due si instaura un legame di amicizia, forse anche per via della nascita della loro primogenita Elisabetta, storica presentatrice del programma per bambini Solletico. Sei anni di unione che si concludono con un preannunciato divorzio nel ’74: “Era l’uomo più bello che avessi mai incontrato”, confessa nel suo libro Amori della zia, pubblicato da Mondadori Electra nel 2015 e quest’anno con un riediting di Picwick. Mara Venier sarà al centro della puntata di Techetecheté che verrà trasmessa da Rai 1 nella serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, ed il discorso non potrà che ricadere anche sul primo dei suoi grandi amori. Ed anche su quello smacco che è riuscita a regalare al primo consorte subito dopo averlo raggiunto a Roma: Ferracini infatti, racconta la presentatrice nella sua autobiografia, lo raggiunge a Roma e gli soffia una parte nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna: il regista sceglierà lei e metterà da parte l’attore, nonostante a quanto pare fosse sul punto di concludere le trattative e iniziare le riprese.

