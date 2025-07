Chi è Francesco Ferrari, il cestista eletto MVp degli Europei di Basket U20 dopo la vittoria dell’Italia contro la Lituania.

Una gioia incontenibile per la nazionale italiana di basket U20, impreziosita da un motivo d’orgoglio ulteriore per Francesco Ferrari scelto come MVP dell’intera rassegna continentale oltre che scelto nella formazione dei migliori 5 della manifestazione. Nemmeno 24 ore fa i ragazzi di Alessandro Rossi si sono laureati campioni d’Europa battendo la Lituania per 83 a 66 e conquistando un trionfo che mancava da 12 anni. Tutti meritano una celebrazione ma non può che essere proprio Francesco Ferrari ad essere eletto come stella più lucente degli Europei di basket U20 appena conclusi.

Considerando le distanze del punteggio finale acquisiscono ancora più peso i 26 punti messi a segno da Francesco Ferrari; il cestista ha posto una firma considerevole sul successo agli Europei di basket U20 e l’etichetta di MVP della manifestazione vale come conferma inconfutabile. “Siamo orgogliosi di questo risultato”, ha raccontato il cestista a margine del trionfo sulla Lituania, come riporta OA Sport: “Oggi abbiamo dato tutto sapendo anche che era la nostra ultima esperienza in U20: siamo orgogliosissimi e forza Italia!”.

Francesco Ferrari, bomber figlio d’arte e campione d’Europa U20

Un biglietto da visita tutt’altro che banale per Francesco Ferrari in vista del futuro; lascia infatti con un trionfo storico la nazionale U20 che vale come motivo d’orgoglio ma anche come poderoso trampolino di lancio. Numeri da capogiro; tra semifinale e finale ha messo a segno 47 punti e non passano certo inosservate le due triple contro la Lituania che avvalorano ulteriormente il suo peso nel merito della vittoria degli Europei di basket U20.

Un futuro luminoso per Francesco Ferrari, baciato dal talento oltre che figlio d’arte; il papà Federico militava nella Cierre Basket Asti e i tifosi ancora lo ricordano con affetto per le sue spiccate doti da bomber. Oggi si distingue come dirigente ma di certo buona parte dei suoi segreti agonistici sono stati assimilati dal figlio; gli ultimi anni di Francesco Ferrari – ancor prima del successo agli Europei di basket U20 – lo vedono spiccare proprio in fase di realizzazione. Già numeri importanti in Serie B Interregionale con il Borgomanero così come con la maglia dell’Olimpia Milano; emblematico, a marzo 2024, il bottino di ben 66 punti in una sola partita nel campionato U19. Insomma, Francesco Ferrari non è una promessa per il futuro ma una luminosa certezza per il presente.

