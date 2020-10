FRANCESCO, FIDANZATO NICOLE GRIMAUDO/ “È del mio paese, con lui mi sento a casa”

Si chiama Francesco, il fidanzato ‘storico’ di Nicole Grimaudo, attrice nota ai più per la sua partecipazione a diverse fiction italiane e soprattutto, negli anni Novanta, al rivoluzionario programma d’intrattenimento Non è la Rai. Non si sa molto sul conto di lui e sulla loro storia d’amore, ma i due – ad oggi – non dovrebbero essere sposati. Ciononostante hanno avuto un figlio, Pietro, nato il 21 marzo 2014 e tenuto piuttosto nascosto all’attenzione dei giornali. Un’impresa quasi impossibile, visto che entrambi i genitori sono personaggi relativamente noti: oltre a Nicole, che lavora nel mondo dello spettacolo, anche Francesco è impiegato nel settore della comunicazione e in particolare del giornalismo, anche se non si hanno notizie specifiche sulla sua professione. Esattamente un anno dopo la nascita di Pietro, il 31 marzo 2015, la Grimaudo ha rilasciato a Io Donna la prima e forse unica intervista in cui parla direttamente dei suoi cari: “Sono innamoratissima, due mesi di dolcezza infinita”, racconta, a proposito della maternità. E sul suo futuro marito: “(Un amore) cotto e mangiato. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: ‘Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente’. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me”.

Nicole Grimaudo parla del suo fidanzato Francesco

Insomma, Nicole Grimaudo, la nota Nicole Grimaudo, che ha lasciato la Sicilia da anni e girato l’Italia in tournée, sta con uno del suo paese: “Questa cosa mi fa molto ridere! Sarà che sono belle e preziose le cose che ci assomigliano. Io e Francesco abbiamo infanzie molto simili, famiglie con gli stessi valori. Con lui mi sento a casa”. Questa la descrizione del loro primo… pardon, ‘secondo’ incontro: “Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo”. Essendo legata a un uomo che vive lontano dai riflettori, Nicole non ha faticato a tenersi altrettanto in disparte. A domanda diretta su come abbia fatto, in tutti questi anni, a schivare sempre i gossip, lei replica: “Semplice: non mi sono mai fidanzata con un calciatore. Non sono andata in vacanza a Formentera. E non mi sono mai tolta il costume da bagno, né il sopra né il sotto”.



