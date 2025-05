Francesco Sorrentino è il figlio di Sal Da Vinci, il popolare cantautore napoletano che la scorsa estate ha fatto ballare e cantare milioni di persone con la sua hit “Rossetto e Caffè”. Padre e figlio sono grandi amici e condividono la grandissima passione per la musica, visto che Francesco ha deciso di seguire le orme del padre. Giovanissimo, infatti, ha partecipato al musical “Stelle a metà” per poi accompagnare il padre durante i concerti in giro per l’Italia. Francesco è nato dall’amore tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese, la donna a cui è legato da tantissimi anni e da cui ha avuto due splendidi figli. Una bella famiglia quella di Sal da Vinci che da diversi anni è diventato anche nonno di tre splendidi nipotini a cui è legatissimo.

Malattia Francesco, figlio di Sal Da Vinci/ "Meningite a un anno e mezzo, furono mesi complicati"

Ma chi è Francesco, il figlio di Sal Da Vinci? Classe 1993, Francesco è nato a Napoli, ma ha avuto una infanzia segnata da un momento di grande difficoltà, visto che da bambino ha rischiato di morire. Il motivo? A svelarlo a Verissimo è stato proprio Sal Da Vinci: “mio figlio è stato male, ha rischiato la vita a un anno e mezzo”.

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal Da Vinci/ "Oggi ho una dolcezza che mi gira intorno e penso sia lui…"

Francesco e il rapporto con il padre Sal da Vinci

Quando era piccolissimo, Francesco, il figlio di Sal Da Vinci, ha avuto una fortissima febbre che stava per costargli caro, visto che inizialmente i medici hanno preso sottogamba la cosa. Inizialmente i dottori hanno pensato fosse una semplice influenza, ma in realtà il piccolo di casa Da Vinci ha avuto una meningite, visto che il padre una volta rientrato a casa ha trovato il bambino con gli occhi spalancati. “La situazione è complicata, siamo nelle mani di Dio” – è quello che Sal e la moglie Paola si sentono dire dai medici. Il piccolo viene immediatamente trasferito in ospedale e trascorre un mese lontano dai genitori.

Sal Da Vinci, chi è: “Infanzia diversa ma vissuto cose meravigliose”/ “Devo tanto ai miei genitori…”

Alla fine tutto è andato per il meglio: oggi Francesco sta benissimo e si è fatto conoscere partecipando a The Voice. Proprio Francesco parlando del rapporto con il padre negli studi di Verissimo ha confessato: “è stato super affettuoso ma anche severo negli insegnamenti”. Infine il figlio di Sal da Vinci ha precisato: “ho una spalla su cui contare per la vita”.