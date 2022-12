Francesco ‘Franz’ D’Austria, com’è morto il marito di Sissi/ Dai drammi d’amore alla malattia

Francesco Giuseppe d’Austria, chi è il marito della principessa Sissi: la loro travagliata storia d’amore

Quella di Francesco Giuseppe d’Austria, che la TV ha reso noto come ‘Franz’, e Elisabetta di Baviera, nota come Sissi, è ormai una delle storie d’amore più celebri della storia. I due si sono incontrati giovanissimi – lei aveva 16 anni, lui 18 ed era appena diventato imperatore – e si sono immediatamente innamorati. Francesco ha amato Sissi per tutta la vita con trasporto sincero nonostante il loro sia stato un amore molto tormentato e da tanti fattori.

Il loro amore inizia sotto i migliori auspici ma il carattere ribelle e libertino di lei, ben poco avvezza alla vita di corte, e i gravosi impegni da imperatore di lui rendono le loro vite e i loro desideri totalmente opposti. Sissi sogna di viaggiare ed è sempre più spesso lontana dalla corte; Franz non può seguirla e ne sente la mancanza.

Francesco Giuseppe d’Austria, com’è morto

Il rapporto inizia a vivere qualche frattura alimentata da fattori esterni quali drammi e voci di tradimenti da parte dell’imperatore. Le cose precipitano con la tragedia del 10 settembre 1898. In Svizzera l’Imperatrice muore a 61 anni per mano dell’anarchico italiano Luigi Lucheni. Quando Francesco viene a saperlo, crolla definitivamente. Appartiene a quei momenti la celebre frase: “Nulla mi viene risparmiato su questa terra”.

Francesco Giuseppe però portò avanti il suo regno. Morì alcuni anni dopo, la sera del 21 novembre 1916 a 86 anni, a causa di una polmonite, al palazzo di Schönbrunn, dopo sessantotto anni di regno.

