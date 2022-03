Francesco Fredella/ “Aggressione Bianca a Milano: possibile che nessuno abbia visto?”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 4 marzo 2022. In particolare, l’opinionista è stato chiamato in causa per commentare la vicenda di Bianca, protagonista di una barbara e vile aggressione in piena notte a Milano da parte di alcuni individui che l’hanno presa a calci e pugni in testa e non solo, arrivando addirittura a farla vomitare per via dei dolori. Non solo: per rubarle la borsa che aveva con sé, documenti e telefonino inclusi, le hanno sferrato una coltellata nella coscia, fortunatamente senza che la lama affondasse troppo nella carne.

Roberto Alessi/ "Baby gang? Tribunale minori tolga questi ragazzi ai genitori!"

FRANCESCO FREDELLA: “AGGRESSIONE AVVENUTA NEL DESERTO? C’È UN MURO DI OMERTÀ”

Di fronte alla narrazione di questi accadimenti, Francesco Fredella ha preso la parola, dicendo: “Mi chiedo… Tutto questo è avvenuto in una città, ma sembra un racconto ambientato nel deserto. Nessuno è intervenuto o ha chiamato la polizia e i carabinieri? Non è possibile che non ci sia stata una persona coraggiosa che quantomeno abbia cercato di allontanare queste bestie o abbia allertato le forze dell’ordine. C’è un muro di omertà… Mi auguro che dalle indagini si possa risalire agli autori dell’accaduto. Ci sono telecamere ovunque, sembra di vivere in un Grande Fratello… Tutto è fuori luogo!”.

