Francesco Fredella/ “Andrea Ripa di Meana, una vita stravolta ma l’amore ha vinto”

Tanti gli argomenti trattati stamane nella puntata di Storie Italiane, fra cui anche quello dei personaggi famosi che sono stati costretti a cambiare vita per eventi sfavorevoli. In collegamento il collega giornalista Francesco Fredella, che ha spiegato il suo punto di vista in merito proprio a queste vicende: “Sono storie di vite stravolte, ma la cosa bella è che dietro queste vite c’è affetto e amore. Faccio gli auguri ad Alda (D’Eusanio, in studio, oggi fa 70 anni ndr) che è una donna bellissima e che stimo tanto. La storia di Andrea (Ripa di Meana, anch’egli in studio ndr) la conosco personalmente, l’ho intervistato subito dopo la morte dei suoi genitori e la prima cosa che mi disse fu che voleva rimettersi in gioco anche a fare il cameriere, a pulire le scale… ha avuto l’affetto di tante persone – ha aggiunto e concluso Francesco Fredella – magari gente di cui non aspettava la presenza mentre gli approfittatori sono andati via perchè era finita la ‘ciccia’. Sono storie che hanno un riflesso d’amore perchè quando si ricomincia l’amore vince sempre”.

FRANCESCO FREDELLA E ANDREA RIPA DI MEANA: COSÌ IL FIGLIO DI CARLO E MARINA

E proprio Andrea Ripa Di Meana, poco prima dell’intervento di Francesco Fredella, aveva raccontato la sua storia. Il figlio di Carlo e Marina si era trovato praticamente sul lastrico dopo la scomparsa dei genitori: “Lavoravo con Marina e Carlo dal 1989 e nel giro di due mesi mi sono trovato da solo non avendo più un lavoro e non avendo di che cosa andare avanti. Quindi mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a ritrovare lavoro in un ristorante poi con il lockdown si è fermato tutto ma le due proprietarie sono molto carine mi vogliono bene, ho ritrovato un’altra famiglia. Adesso mi hanno richiamato ma saltuariamente, e faccio poi le ospitate televisive quando mi chiamano”. Andrea Ripa Di Meana ha confermato quanto già anticipato da Francesco Fredella: “Gli affetti che avevo attorno, anche di parenti che ho avuto per 30 anni della mia vita, si sono dissolti, io per 30 anni ho risolto molti problemi a queste persone… Marina e Carlo li lavavo durante gli ultimi tempi della loro vita. Ida di benedetto (attrice ndr) mi sta aiutando tanto e anche Giampiero Mughini”.



