Francesco Fredella/ “Ballando con le Stelle? Per la vittoria derby tra Egger e Garko”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022. Il presentatore di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News, in particolare, è stato chiamato a dire la sua circa la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, complice il dibattito in studio tra concorrenti, giurati (Guillermo Mariotto, ndr) e opinionisti. Tra i presenti in studio c’era anche Alessandro Egger, sul quale si è concentrata la riflessione di Francesco Fredella.

FRANCESCO FREDELLA: “ALESSANDRO EGGER PROIETTATO VERSO LA VITTORIA DI BALLANDO CON LE STELLE”

In particolare, il giornalista, che ha ospitato spesso nel suo programma radiofonico lo stesso Egger, ha asserito: “Alessandro ha preso davvero tanti cazzotti dalla vita ed è bello che riesca a raccontarlo con la grammatica della danza. Lui e Tove Villför sono secondo me proiettati verso la vittoria finale, azzardo probabilmente un derby con Gabriel Garko”. Le affermazioni di Francesco Fredella hanno quindi fatto seguito a quanto dichiarato poco prima dal concorrente: “Credo che quando ti butti in un percorso così emotivo come il ballo, tu ti debba mettere a nudo in tante cose. Se lo fai con verità e con onestà, è inevitabile che emergano certe storie, alcune delle quali fondamentali per collegarsi ancora di più con il proprio partner”.

