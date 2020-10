Francesco Fredella/ “Ballando funziona alla grande, tifo Mussolini, Mariotto calmati”

Il collega giornalista Francesco Fredella è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, classico appuntamento della mattina del primo canale, condotto da Eleonora Daniele. Fredella è stato ospite sul finale di puntata, quando l’argomento di dibattito era Ballando con le Stelle, alla luce della nuova puntata di domani sera. Lo show condotto da Milly Carlucci è come al sempre uno dei programmi più visti della stagione, e a riguardo il giornalista ha spiegato: “Funziona tutto di questa edizione di Ballando con le Stelle nonostante sia stata un po’ sfortunata (fra infortuni vari, l’appendice di Todaro, il covid di Peron e di Scardina, ecc ecc ndr). C’è un’amalgama di personaggi che piace al pubblico”. Quindi Fredella ha svelato quale sia il concorrente preferito: “Io tifo tantissimo per Alessandra Mussolini mi è piaciuta molto, ma anche Paolo Conticini è bravissimo, anche “King Toretto” Scardina”. Il giornalista però si sente di bacchettare il giudice Guillermo Mariotto, che in questi giorni è stato protagonista di una querelle a distanza con Rossella Erra di Ballando con le stelle, definendola una cicciona: “Devo darsi una calmata Mariotto – le sue parole – è troppo esuberante in questa edizione, è baracco, debordante, eccessivamente esuberante, certe cose non vanno dette e nemmeno pensate, la Erra è una bellissima donna, ma per fortuna Mariotto ha chiesto scusa…”.

