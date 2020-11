Francesco Fredella/ “Ballando? Tifo Costantino, possibili vincitori Todaro e Isoardi”

Puntata di Storie Italiane dedicata a Ballando con le stelle, alla luce della finalissima dell’edizione 2020 di domani, e fra i tanti ospiti in collegamento anche il giornalista Francesco Fredella. Il collega si è espresso sulle varie coppie di finalisti, a cominciare da quella formata da Costantino della Gherardesca e Sara di Varia per cui lo stesso Fredella ha ammesso di fare il tifo: “Hanno regalato un tocco di leggerezza a questo programma, Costantino ha iniziato sapendo di non poter vincere, pur arrivando alla finale, ma la sua leggerezza e auto ironia sono state la cifra di questa sua partecipazione. Ha ballato con abiti ingombranti ed è difficilissimo ballare con quegli abiti per uno che non è un professionista come lui. Ha dimostrato grandi abilità – ha aggiunto – non si è preso molto sul serio, e in un momento come questo va anche bene un po’ di leggerezza, io tifo per lui”. In collegamento anche Gilles Rocca e Lucrezia, una coppia di bellissimi e bravi, spiega il giornalista.

FRANCESCO FREDELLA: “GILLES E LUCREZIA MAGIA DELLE DANZE”

“Ci troviamo di fronte alla magia della danze – ha proseguito Francesco Fredella – entrambi sono complementari, si incastrano perfettamente, lui bellissimo lei anche, da manuale del ballo in questo programma, molto bravi. Hanno fatto tanti progressi nelle scorse puntate e la cosa bella è lo spettacolo sentimentale che hanno regalato, quando da casa si nota il feeling fra due concorrenti, devo dire che la danza ha compiuto la mission, quella di creare la simbiosi, l’empatia fra due personaggi”. Infine il pensiero di Francesco Fredella sulla coppia Raimondo Todaro, Elisa Isoardi, due che si sono avvicinati molto, non soltanto nel ballo: “Sono tra i papabili vincitori, mi piace quello che ha detto Todaro ‘Andiamo d’accordo sempre’, dicci qualcosa in più Raimondo, da gossipparo devo avere la possibilità di scrivere qualcosa, quindi aspettiamo domenica magari?”. Il ballerino ha replicato: “La verità che è ci becchiamo spesso, litighiamo”, e Fredella ha risposto: “Ok abbiamo la notizia”.



