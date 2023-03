Francesco Fredella/ “Chirurgia estetica? Non sono contrario, ma serve prudenza!”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico di Rtl 102.5, è intervenuto in collegamento audiovisivo durante la puntata di giovedì 9 marzo 2023 di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In particolare, l’opinionista è stato chiamato in causa per commentare la storia di una 46enne di nome Carmela, la quale nel 2001 si sottopose ad alcune iniezioni al viso di quello che credeva essere acido ialuronico e che, invece, era silicone liquido. La donna ha poi rimediato gravi problemi al volto e la finta dottoressa, oggi tornata in libertà dopo una condanna, reitererebbe il suo comportamento ancor oggi, nonostante il silicone liquido sia vietato in Italia.

Roberto Alessi/ "Madonna di Trevignano? Sono prudente sul caso perché con Padre Pio…"

FRANCESCO FREDELLA: “IMPORTANTE DIFENDERE LA LIBERTÀ DELLE DONNE, MA DOBBIAMO STARE CON GLI OCCHI APERTI”

Francesco Fredella ha quindi preso la parola per dire: “Il fatto che un’estetista condannata sia ancora in giro a fare iniezioni di silicone liquido trovo che sia una cosa assurda. È importante sicuramente difendere la libertà delle donne e non sono contrario alla chirurgia estetica, ma dobbiamo stare con gli occhi aperti. Abbiamo mille mezzi per capire quale sia il professionista più adatto alle nostre esigenze, non pensiamo ai 200 euro di differenza. Bisogna sempre recarsi dai medici specializzati in materia”.

LEGGI ANCHE:

Arianna David: "Ho subìto 6 operazioni al seno"/ "Ho una protesi in giro nel costato"Nadia Rinaldi: "Rimasi 18 mesi senza seno"/ "Tolsero protesi, rischiavo setticemia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA