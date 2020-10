Francesco Fredella contro Elena Morali/ “Ti denuncio!” E a Luigi Favoloso…

Lite furibonda a Pomeriggio 5: Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali hanno pesantemente attaccato Francesco Fredella, che era in collegamento con lo studio. “Tu le scuse ad Elena, quando sei venuto qui a sostenere che fosse drogata e soggiogata, quando le fai?”, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip rivolgendosi al giornalista. Quest’ultimo ha negato questa circostanza: “Non l’ho mai detto e non l’ho mai scritto. Io non ti ho mai pugnalato alle spalle. Io ho scritto quello che tutti abbiamo scritto, quello che è il gossip. Sei l’ex di Nina Moric e hai fatto un reality e abbiamo raccontato quello che hai fatto”. Ma Luigi Mario Favoloso ha cominciato a urlargli contro: “Ti ricordi cosa mi hai fatto due anni fa? Tu sei stato l’ultima persona che ho visto prima di entrare nella Casa. E quando sono uscito ho letto che hai scritto che la nipote del Papa è stata la mia amante per sei mesi”. Il noto giornalista gli ha fatto notare di non aver mai scritto una cosa simile: “Ma quando mai! Prendi i giornali, ma forse non li leggi. Prendimi i pezzi e vediamoli!”.

LE RIVELAZIONI DI FRANCESCO FREDELLA A POMERIGGIO 5…

Francesco Fredella ha poi fatto delle rivelazioni a Pomeriggio 5: ha raccontato che Luigi Mario Favoloso quando era fidanzato con Nina Moric lo tempestava di chiamate perché aveva un locale e voleva pubblicità. E sulla nuova fidanzata ha aggiunto: “Io non ho mai scritto di Elena Morali quello che ha detto”. Ma la showgirl è partita con le offese: “Sei un bugiardo, un uomo senza i cosiddetti. Fai schifo proprio! Non sei neanche un professionista”. Il giornalista con eleganza è andato oltre le offese della donna e ha replicato anche a Favoloso: “Io mi devo scusare con tua madre per cosa? Ho scritto che sei scomparso e forse sei apparso per avere pubblicità”. Elena Morali ha poi rivisto le accuse nei confronti di Francesco Fredella: “Non lo ha detto lui, ma un’altra persona. Lui però ha detto che sapeva di questa cosa”. Il giornalista allora si è infuriato e ha fatto notare alla showgirl che si è rimangiata quello che aveva detto poco prima: “Come ti permetti? Sono io che denuncio te!”. E a Favoloso ha detto: “Per arrivare a sapere quello che so io, devi leggerti milioni di libri”. Quindi, Barbara D’Urso è intervenuta per sedare la lite assicurando che farà delle verifiche.



