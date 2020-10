Francesco Fredella furia su Biagio D’Anelli/ “Scoop finti? Io sono giornalista, tu?”

Scontro a Pomeriggio Cinque tra Francesco Fredella, Biagio D’Anelli e Paola Caruso sul caso Moreno Merlo. “Non mi risulta che ci siano denunce nei confronti di Moreno Merlo, l’ho intervistato e ho parlato pure con il suo avvocato. Basta fare una ricerca in tribunale. Lui ha detto che non ci sono denunce”, ha esordito il giornalista e conduttore radiofonico di RLT 102.5. La soubrette ha replicato: “Ma stai scherzando? Ma lui può dire quello che vuole? Ci sono delle indagini di un pm, sto aspettando la data della prima udienza”. Allora Fredella le ha fatto notare: “Se il pm chiede un rinvio a giudizio”. A questo punto ha reagito Biagio D’Anelli che si è inserito nel dibattito: “Fredella, io non capisco perché ti metti in mezzo”. Ma Fredella si è rivolto direttamente a Paola Caruso: “La tua verità è questa, quella di Merlo è che non ci sarebbero denunce nei suoi confronti”. Allora la donna ha raccontato che ha sporto quattro denunce e ne sta depositando un’altra. “Avvicinandomi al padre di mio figlio ho scoperto che lui e Floriana hanno contattato la famiglia del padre di mio figlio dicendogli che il bambino non ha quel sangue. È una cosa gravissima, si devono vergognare”.

FRANCESCO FREDELLA CONTRO BIAGIO D’ANELLI A POMERIGGIO 5

Biagio D’Anelli ha subito attaccato Francesco Fredella: “Parliamoci chiaro. Questa giostra degli scoop finti… Qui non si tratta di pm, ma è stata offesa una madre e una donna. Fa le storie dicendo che è stata rifatta con Photoshop”. Il giornalista ha ignorato l’insinuazione e ha fatto notare a Pomeriggio Cinque che “nelle storie si può dire quello che vuole”. Ma per Biagio D’Anelli stava “difendendo l’indifendibile”, allora Francesco Fredella ha ribadito: “Non ha offeso nessuno”. Poi è tornato sull’accusa precedente e gli ha fatto notare che “ci sono i giornalisti che sono iscritti all’albo e non danno ascolto agli scoop finti”. Ma Biagio D’Anelli lo ha ripreso comunque: “Quando intervisti le persone devi indagare di più”. Francesco Fredella allora lo ha messo subito a tacere: “Io sono un giornalista e le intervisto da giornalista, tu sei un collega? Quindi fai esercizio abusivo della professione giornalistica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA